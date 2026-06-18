Mi Beca para Empezar 2026: fecha límite de registro

Mi Beca para Empezar 2026 Aún estás a tiempo para dar de alta a tus hijos en este programa de la CDMX. (Cuartoscuro)

Aún estás a tiempo para dar de alta a tus hijos en el programa económico de Mi Beca para Empezar 2026. Este beneficio que otorga la Ciudad de México (CDMX) concluye en junio y está dirigido a alumnos de preescolar y primaria.

El programa entró en vigor en septiembre de 2019 y se otorga a los más pequeños del hogar, para evitar la deserción escolar en los niveles de educación básica de las escuelas públicas de la ciudad y en los Centros de Atención Múltiple (CAM).

¿Cuándo termina el registro de Mi Beca para Empezar?

Según información del gobierno de la CDMX, el periodo de inscripción a la Beca para Empezar 2026, para recibir la ayuda mensual, finaliza el 30 de junio y está dirigido a estudiantes inscritos en escuelas públicas del centro del país.

¿Qué cantidad es la que depositan por Mi Beca para Empezar?

El beneficio que reciben los alumnos al estar activos en el programa es de 650 pesos, que son entregados mensualmente en las tarjetas del Banco del Bienestar.

El monto que se obtiene de Mi Beca para Empezar, al año, es de 6,500 pesos, que es la suma de todos los montos recibidos en el ciclo escolar y que permite a los interesados seguir con sus estudios.

Requisitos que se necesitan para registrar a estudiantes de nivel básico en este programa de la CDMX

Los documentos que necesitarás para poder iniciar la solicitud a Mi Beca para Empezar son:

Llave CDMX de la madre, padre o tutor

de la madre, padre o tutor Identificación de la madre, padre o tutor

de la madre, padre o tutor Comprobante de domicilio

Al momento del registro, es necesario que el beneficiario se encuentre inscrito en una escuela pública de nivel básico o en un Centro de Atención Múltiple de la CDMX. Si los interesados son mayores de edad y se encuentran matriculados en un CAM, podrán realizar el trámite de manera independiente, sin la autorización de un tutor, y la Llave CDMX deberá ser de la persona interesada.