Suspenden trámites en CDMX por el Mundial 2026: estas oficinas y servicios tendrán cambios del 17 de junio al 17 de julio

La Ciudad de México ya entró oficialmente en modo Mundial y no solamente se nota por los estadios, los operativos, la cantidad de extranjeros o las calles con más movimiento que nunca. El fenómeno también llegó a las ventanillas gubernamentales.

A partir del 17 de junio y hasta el 17 de julio de 2026, distintos trámites y servicios administrativos tendrán modificaciones, suspensiones temporales y ajustes operativos como parte de las medidas implementadas para facilitar la movilidad y evitar saturaciones durante la celebración de la Copa Mundial 2026.

La decisión forma parte de una estrategia gubernamental que busca mantener funcionando la ciudad mientras millones de personas se desplazan entre sedes, zonas turísticas y corredores de transporte.

¿Qué trámites se suspenden en CDMX por el Mundial 2026?

Las autoridades capitalinas informaron que algunos procedimientos administrativos dejarán de operar temporalmente o tendrán atención limitada en determinadas fechas y zonas de alta afluencia.

Entre las actividades que podrían presentar cambios se encuentran:

Atención presencial en oficinas gubernamentales seleccionadas los días en los que juega la Selección Mexicana

Procesos administrativos con fechas de atención restringida

Servicios sujetos a operativos especiales de movilidad

Reprogramación de citas y atención reducida en ciertas dependencias

Ajustes de horario en módulos y oficinas cercanas a zonas mundialistas

Pausan convenios y contratos desarrollados por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos

Trámites en ventanillas de Protección Civil

La recomendación principal para la ciudadanía es revisar previamente el estatus del trámite antes de trasladarse, ya que el objetivo es evitar filas innecesarias y reducir la presión sobre vialidades y transporte.

No se trata de un cierre total de la ciudad. Más bien, es una especie de control para que el espectáculo deportivo no detenga por completo la rutina de los capitalinos.

La ciudad entra en “modo mundialista”: suspención de clases, home office y menos traslados

Las medidas alrededor del Mundial van más allá de los trámites. El Gobierno federal también publicó ajustes extraordinarios que incluyen home office para parte del sector público, la invitación para el sector privado y suspensión de actividades escolares en fechas específicas para reducir el flujo vehicular y facilitar los traslados.

Para la Ciudad de México, las fechas más relevantes son:

17 de junio

Suspensión de clases en turno vespertino

Ajustes laborales para personal gubernamental

24 de junio

Suspensión ampliada de actividades escolares

Aplicación de esquemas de trabajo remoto en dependencias federales

Estas acciones buscan mantener operando servicios esenciales sin convertir la ciudad en un cuello de botella por la alta afluencia y las manifesticiones y bloqueos.

¿Qué servicios sí seguirán funcionando?

Aunque habrá cambios, las autoridades dejaron claro que ciertos sectores no pueden detenerse.

Continuarán operando normalmente:

Servicios médicos

Protección Civil

Seguridad pública

Atención de emergencias

Transporte y movilidad

Áreas estratégicas relacionadas con operación gubernamental y logística del evento

Esto significa que, aunque algunas oficinas bajen el ritmo, la ciudad seguirá con protocolos y atención de emergencia donde más importa.

Recomendaciones si tienes un trámite pendiente en CDMX

Si tienes pensado hacer algún procedimiento durante estas semanas, vale la pena tomar precauciones:

Agenda con anticipación

Verifica horarios antes de salir

Prioriza canales digitales

Considera tiempos extra de traslado

Considera tiempos extra para la resolución de tus trámites

La Copa del Mundo ha obligado a la CDMX mover algunas piezas con la finalidad de no colapsar las vialidades y facilitar las actividades y necesidades de quienes vivimos en ella.