Suspenden trámites en CDMX por el Mundial 2026: estas oficinas y servicios tendrán cambios del 17 de junio al 17 de julio

La Ciudad de México ya entró oficialmente en modo Mundial y no solamente se nota por los estadios, los operativos, la cantidad de extranjeros o las calles con más movimiento que nunca. El fenómeno también llegó a las ventanillas gubernamentales.
A partir del 17 de junio y hasta el 17 de julio de 2026, distintos trámites y servicios administrativos tendrán modificaciones, suspensiones temporales y ajustes operativos como parte de las medidas implementadas para facilitar la movilidad y evitar saturaciones durante la celebración de la Copa Mundial 2026.
La decisión forma parte de una estrategia gubernamental que busca mantener funcionando la ciudad mientras millones de personas se desplazan entre sedes, zonas turísticas y corredores de transporte.
¿Qué trámites se suspenden en CDMX por el Mundial 2026?
Las autoridades capitalinas informaron que algunos procedimientos administrativos dejarán de operar temporalmente o tendrán atención limitada en determinadas fechas y zonas de alta afluencia.
Entre las actividades que podrían presentar cambios se encuentran:
- Atención presencial en oficinas gubernamentales seleccionadas los días en los que juega la Selección Mexicana
- Procesos administrativos con fechas de atención restringida
- Servicios sujetos a operativos especiales de movilidad
- Reprogramación de citas y atención reducida en ciertas dependencias
- Ajustes de horario en módulos y oficinas cercanas a zonas mundialistas
- Pausan convenios y contratos desarrollados por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos
- Trámites en ventanillas de Protección Civil
La recomendación principal para la ciudadanía es revisar previamente el estatus del trámite antes de trasladarse, ya que el objetivo es evitar filas innecesarias y reducir la presión sobre vialidades y transporte.
No se trata de un cierre total de la ciudad. Más bien, es una especie de control para que el espectáculo deportivo no detenga por completo la rutina de los capitalinos.
La ciudad entra en “modo mundialista”: suspención de clases, home office y menos traslados
Las medidas alrededor del Mundial van más allá de los trámites. El Gobierno federal también publicó ajustes extraordinarios que incluyen home office para parte del sector público, la invitación para el sector privado y suspensión de actividades escolares en fechas específicas para reducir el flujo vehicular y facilitar los traslados.
Para la Ciudad de México, las fechas más relevantes son:
17 de junio
- Suspensión de clases en turno vespertino
- Ajustes laborales para personal gubernamental
24 de junio
- Suspensión ampliada de actividades escolares
- Aplicación de esquemas de trabajo remoto en dependencias federales
Estas acciones buscan mantener operando servicios esenciales sin convertir la ciudad en un cuello de botella por la alta afluencia y las manifesticiones y bloqueos.
¿Qué servicios sí seguirán funcionando?
Aunque habrá cambios, las autoridades dejaron claro que ciertos sectores no pueden detenerse.
Continuarán operando normalmente:
- Servicios médicos
- Protección Civil
- Seguridad pública
- Atención de emergencias
- Transporte y movilidad
- Áreas estratégicas relacionadas con operación gubernamental y logística del evento
Esto significa que, aunque algunas oficinas bajen el ritmo, la ciudad seguirá con protocolos y atención de emergencia donde más importa.
Recomendaciones si tienes un trámite pendiente en CDMX
Si tienes pensado hacer algún procedimiento durante estas semanas, vale la pena tomar precauciones:
- Agenda con anticipación
- Verifica horarios antes de salir
- Prioriza canales digitales
- Considera tiempos extra de traslado
- Considera tiempos extra para la resolución de tus trámites
La Copa del Mundo ha obligado a la CDMX mover algunas piezas con la finalidad de no colapsar las vialidades y facilitar las actividades y necesidades de quienes vivimos en ella.