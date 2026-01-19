Robo de vehículo cae más de 50% en Edomex; refuerzan Mando Único Zona Oriente

Estrategia del Mando Unificado Oriente en el Edomex

A 300 días de la implementación de la Estrategia del Mando Unificado Oriente en el Estado de México, el general Alejandro Alcántara Ávila, informó que bajó 54 por ciento el delito de robo de vehículos y del 26 por ciento en homicidio doloso.

En el Centro Cultural Bicentenario de Texcoco, Alcántara Ávila destacó que el número de robo de vehículos ascendía a 15 mil 981, mientras que en los 300 días posteriores decreció hasta llegar a 7 mil 337. En tanto, el homicidio doloso pasó de 701 a solo 516.

“En mi querido Texcoco, hoy iniciamos actividades. Presidí la Mesa de Paz.”, resaltó el general Alcántara al compartir los datos de la baja de incidencia delictiva automotriz.

“Seguiremos trabajando en coordinación los tres órdenes de gobierno para la seguridad de las familias de la zona Oriente”, expresó la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez Álvarez.

La Estrategia Operativa Oriente se lleva a cabo en 15 municipios: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

En la Mesa de Paz número 10 del año participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Nazario Gutiérrez Martínez, Presidente Municipal de Texcoco; así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

