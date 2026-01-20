Sindicato del Metro niega daño estructural y atribuye separaciones a elementos de diseño

Separaciones en infraestructura del Metro son parapetos y no fallas: SNTSTC

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) aseguró que la separación visible en algunos puntos de la infraestructura del Metro, señalada por usuarios en redes sociales no corresponde a daños en trabes o “ballenas”, sino a elementos prefabricados conocidos como parapetos, diseñados para permitir el movimiento natural de las estructuras.

El dirigente del sindicato, Fernando Espino Arévalo, explicó que dichas piezas cuentan con juntas de construcción que ayudan a controlar la aparición de grietas, protegen la integridad estructural y alivian tensiones, con el fin de prevenir fallas mayores. Señaló que, aunque la separación puede generar la percepción de un deterioro, en realidad se trata de un mecanismo técnico previsto en el diseño original.

El representante sindical insistió en que no existe un daño estructural en las zonas señaladas y pidió a la población no dejarse llevar por versiones difundidas por personas que, dijo, carecen de conocimientos técnicos sobre las instalaciones del Metro.

De acuerdo con Espino Arévalo, esos señalamientos provienen de supuestos representantes sindicales de grupos reducidos que, a su juicio, solo generan alarma infundada entre los millones de usuarios que utilizan diariamente este sistema de transporte.

El dirigente del SNTSTC llamó a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los canales oficiales del Metro y de las autoridades responsables, con el propósito de evitar la propagación de rumores que puedan afectar la confianza en el servicio. Reiteró que el sindicato se mantiene atento al estado de la infraestructura y a los trabajos de mantenimiento que se realizan de manera permanente en la red.