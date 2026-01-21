Aviso importante: simulacro sísmico podría activar alertas en Tlalnepantla

Autoridades de protección civil emitieron un aviso importante a la población para informar que este miércoles 21 de enero, a las 12:00 horas, se llevará a cabo un simulacro sísmico en el estado de Colima, como parte de los ejercicios preventivos que se realizan a nivel nacional para fortalecer la cultura de la prevención y la respuesta ante emergencias.

Aunque el simulacro tendrá lugar específicamente en Colima, se advirtió que las alertas sísmicas podrían activarse en teléfonos celulares de otros estados, entre ellos Tlalnepantla, aun cuando no se registrará ningún sismo real en esta zona. Esta situación se debe a las pruebas técnicas que se realizan en los sistemas de alerta, los cuales pueden emitir notificaciones de manera amplia durante los ejercicios preventivos.

¿Sonará la alerta sísmica?

Ante esta posibilidad, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para mantener la calma y no entrar en pánico en caso de escuchar la alerta sísmica o recibir notificaciones en sus dispositivos móviles. Se reiteró que no es necesario evacuar inmuebles ni salir corriendo, a menos que las autoridades correspondientes lo indiquen de manera oficial.

El objetivo de estos simulacros es evaluar la capacidad de respuesta de las instituciones y de la población ante un posible fenómeno natural, así como detectar áreas de oportunidad para mejorar los protocolos de seguridad. Por ello, es fundamental que la ciudadanía actúe con responsabilidad y siga las indicaciones oficiales.

Protección Civil recordó que durante un simulacro o una alerta preventiva es importante no difundir rumores ni información no confirmada, ya que esto puede generar confusión y alarma innecesaria entre la población. En su lugar, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales del gobierno municipal, estatal o federal.

Asimismo, se exhortó a la población a aprovechar este tipo de ejercicios para revisar sus planes familiares de protección civil, identificar rutas de evacuación, puntos de reunión y medidas básicas de seguridad en casa, escuelas y centros de trabajo. La prevención y la preparación son claves para reducir riesgos y proteger la vida en caso de una emergencia real.

Las autoridades destacaron que la activación de alertas en celulares forma parte de los avances tecnológicos para mejorar los sistemas de prevención, por lo que es normal que durante los simulacros se realicen pruebas que incluyan diferentes regiones del país. Estas acciones permiten verificar el correcto funcionamiento de los sistemas y corregir posibles fallas.

En este sentido, se reiteró que el ejercicio no representa ningún peligro y que su finalidad es exclusivamente preventiva. La colaboración de la ciudadanía es fundamental para que estos simulacros cumplan su propósito y contribuyan a construir comunidades más seguras y preparadas.

Finalmente, se invitó a las y los habitantes de Tlalnepantla a mantener la calma, actuar con responsabilidad y recordar que se trata únicamente de un ejercicio. La prevención es una tarea compartida entre autoridades y ciudadanía, y participar de manera informada ayuda a fortalecer la seguridad de todas y todos.