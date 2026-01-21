Congreso CDMX: Diputado suplente de Morena se niega a dejar curul y provoca riña

Lobo Rodríguez tomó protesta como diputado suplente en septiembre del 2024.

El Congreso de la Ciudad de México fue escenario de un conflicto político luego de que el diputado suplente Víctor Hugo Lobo Rodríguez (de Morena) se negara a dejar su lugar al diputado propietario del curul, Gerardo González García.

González García solicitó licencia indefinida un día después de rendir protesta como diputado local, en septiembre del 2024, para darle paso al suplente Lobo Rodríguez, mejor conocido como “Lobito”, hijo del experredista, exdelegado en Gustavo A. Madero y hoy diputado federal de Morena Víctor Hugo Lobo Román.

Con el fin de evitar que González García —quien también fue excolaborador del padre de Lobito— entrara al recinto, Lobo Jr. mandó civiles para que le impidieran el paso, lo que desató una riña que incluyó empujones, golpes y agresiones verbales a las afueras del lugar; pese a los hechos, el diputado propietario del escaño logró acceder para reclamar su puesto.

Se rumora que los manifestantes son personas cercanas a la familia Lobo, quienes acusaron de “traicionero” a González García asegurando que su licencia era un acuerdo al que habían llegado.

El presidente de la mesa directiva, Jesús Sesma, del PVEM, explicó ante medios de comunicación que la noche previa a la sesión permanente recibió un oficio formal de “una reincorporación a las actividades legislativas”.

“El diputado está en todo su derecho, bienvenido al Congreso… se trata de un tema político y no legislativo”, aseguró.

Además, dio a conocer que personalmente, como presidente del Congreso, analizará presentar la denuncia correspondiente por las agresiones.

“Mi responsabilidad es solicitar a las autoridades las cámaras para ver cómo fue la agresión y si el diputado me dice que no se presenten la denuncia, ya será un tema de voluntad; porque lo que yo tengo que salvaguardar es la integridad física y laboral de quienes conformamos el poder legislativo”.