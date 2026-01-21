¡Nueva modalidad de fraude en CDMX! Con el aviso de “currículum en revisión” buscan robar datos de aspirantes a empleo Con el aviso de “currículum en revisión” buscan robar datos de aspirantes a empleo

Autoridades de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detectaron una nueva modalidad de estafa telefónica en CDMX, la cual ataca directamente a aquellas personas que se encuentran en busca de un nuevo empleo.

Este engaño, bautizado por los expertos como fraude “Currículum en revisión”, inicia con una llamada telefónica inesperada al número de la persona interesada. A quien le dicen que su currículum fue recibido y está siendo evaluado para una vacante de trabajo real.

Esto despierta confianza y esperanza, especialmente para quienes llevan tiempo buscando una oportunidad laboral que apoye el sustento de sus familias.

¿Cómo funciona el fraude “Currículum en revisión”?

Una vez que la víctima baja la guardia por la ilusión de una oportunidad, los estafadores piden que les agregues a WhatsApp, trasladando la conversación a un entorno más informal y menos regulado.

Ya en la app, el paso siguiente es solicitar información personal sensible, como datos bancarios o números de documentos oficiales. También pueden enviar enlaces maliciosos con malware oculto que, al abrirse, permite el robo de contraseñas y otros datos guardados en tu dispositivo.

Este patrón no es exclusivo de este caso. Análisis de fraudes similares revelan que los ciberdelincuentes se aprovechan de la necesidad de sus víctimas para impulsarlos a bajar la guardia y extraer desde su identidad hasta dinero directamente de las cuentas bancarias.

Recomendaciones de las autoridades para no caer en ciberestafas

Las autoridades de la Unidad de la Policía Cibernética de la SSC-CDMX lanzaron una serie de consejos clave para quienes están activamente buscando trabajo en la capital:

Asegúrate de que la empresa exista: checa sitio web, redes oficiales y contactos reales

Evita compartir tu CURP, RFC, INE, números de tarjetas o contraseñas con desconocidos por teléfono o chat

Desconfía de mensajes que te dicen que debes actuar de inmediato o que tienes un “puesto garantizado” sin proceso formal ni entrevistas

Nunca pagues por procesos o materiales antes de comprobar que la empresa es legítima

No traslades conversaciones con reclutadores que no conoces a WhatsApp o redes sociales

Usa plataformas oficiales de empleo o agencias de gobierno para buscar y postularte a vacantes

¿Dónde puedes denunciar o pedir ayuda si crees que te han engañado?

Si recibes una llamada sospechosa relacionada con una oferta de empleo, no la ignores: