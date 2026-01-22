Atrapan a 2 mujeres del “Cártel Nuevo Imperio” en La Pensil, una es pareja del líder “Chanfle”

Detenidas Integrantes del "Cártel Nuevo Imperio". (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo a Blanca “N” y Noemi “N”, integrantes del “Cártel Nuevo Imperio”, grupo delictivo que opera en las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, así como en diversos municipios del Estado de México.

De acuerdo con la investigación, este grupo controlaba la distribución y venta de drogas en la colonia Cuauhtémoc Pensil, alcaldía Miguel Hidalgo, en un inmueble utilizado para la comercialización de narcóticos.

A este cártel se le relaciona con los delitos de secuestro, extorsión, robo a transporte de carga, homicidio, lesiones, robos con violencia, contra la salud, así como distribución y venta de droga.

Cuando las autoridades ejecutaron la orden de cateo en el inmueble, se encontraban Blanca “N” y Noemi “N”, quienes fueron detenidas por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, y se aseguraron los indicios relacionados con la investigación.

Tras el cateo, Blanca “N” dijo que es pareja sentimental de Emmanuel “N”, alias “El Chanfle”, exlíder y uno de los fundadores del Cártel Nuevo Imperio, quien se encuentra encarcelado por delitos contra la salud; mientras que Noemi “N” afirmó que es pareja del hijo de Emmanuel “N” y Blanca “N”.

En el cateo se aseguraron bolsas con probable droga, objetos relacionados con su comercialización y un arma de fuego.

Emmanuel “El Chanfle”

Emanuel Rodríguez García, alias “El Chanfle”, jefe de plaza del Cártel Nuevo Imperio en Tlalnepantla, Estado de México fue detenido en febrero del 2023 en ese municipio.

La captura de este objetivo prioritario se ejecutó en la calle Lago Xochimilco, colonia Villas de la Laguna, tras labores de inteligencia.

Al inicio de su actividad delictiva, “El Chanfle” fue reclutado por Néstor “N”, alias “El 20“, exlíder del Cártel.

“El 20” fue detenido el 24 de julio del 2024, cuando la Fiscalía tuvo información de que el sujeto acudiría a un restaurante de sushi ubicado en la colonia Polanco, de la alcaldía Miguel Hidalgo, sitio en el que reservó una mesa para 10 personas en el área privada del lugar.

Una vez confirmado el arribo del “20” al restaurante, detectives de la PDI desplegaron un operativo que derivó en la detención de Néstor “N”, alias “El 20”, así como en el aseguramiento de probable droga; un arma de fuego, cargadores y cartuchos útiles; y dispositivos móviles.

Previo a su captura, las autoridades del Estado de México ofrecían una recompensa de hasta 300 mil pesos a quien aportara información que colaborara en su detención.

El sujeto permanece privado de su libertad dentro del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, señalado de delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo; cohecho, y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicana.

Fundación del Cártel Nuevo Imperio y ascensos

El “Cártel Nuevo Imperio” es una célula que habría surgido aproximadamente en 2017, luego de la captura de Damaso López Núñez alias “El Licenciado” y la entrega de su hijo, Dámaso López Serrano. El grupo está relacionado con diversas actividades ilícitas, como delitos contra la salud, homicidio, extorsión, secuestro y el robo de vehículo.

Su zona operación abarcaría las alcaldías Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, y los municipios de Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan, Naucalpan, Tlalnepantla de Baz y Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

Además, sostenía disputas con otros grupos delictivos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación y “La Familia Michoacana”, por el control de esos territorios, así como por la toma de puntos de venta y trasiego de droga.

Uno de sus enemigos, del Cártel de Jalisco Nueva Generación anunció que tomarían la operación delictiva en el municipio de Naucalpan para “hacer una limpia” y señalaron a la policía de esa demarcación de tener alianzas con “El 20”.

Tras la captura del “20″, Gustavo Aldair “N” alias “El Malportado” y/o “19”, tomó el mando del grupo criminal y se puso al frente de la célula delictiva “Los Malportados”.

“El Malportado” y/o “19” está identificado como objetivo prioritario generador de violencia en la Ciudad de México, especialmente en las alcaldías Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Tláhuac, así como en el estado de Morelos y el Estado de México.