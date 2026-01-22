Metrópoli

Así estarán aplicando las prohibiciones de circulación, mientras se espera que continúen las lluvias en la capital y zona metropolitana

Hoy No Circula jueves 22 de enero: restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Por Crónica Digital
Tráfico en la avenida de los Constituyentes, en las cercanías del bosque de Chapultepec.
Hoy No Circula | jueves 22 de enero (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

La semana continúa en relativa calma luego de que el paro de transportistas de trolebús y cablebús quedara aplazado para el próximo 4 de febrero, lo que ha ayudado a mantener el tránsito en niveles aceptables. Por otra parte, las bajas temperaturas y las lluvias se mantienen en la mayor parte de la capital. Mientras tanto, las prohibiciones de circulación estarán aplicando con normalidad este jueves 22 de enero para autos y motocicletas con engomado color verde (placas terminadas en 1 y 2) que tengan holograma de verificación 1 o 2.

Vehículos Exentos del Hoy no circula, jueves 22 de enero:

  • Hologramas 00 y 0: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.
  • Vehículos eléctricos e híbridos: Están exentos del programa.
  • Motocicletas, taxis, transporte público y de carga: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.
  • Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.

Al no haber contingencia ambiental, estas son las medidas regulares y habituales para los días jueves en la Ciudad de México y Estado de México.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco Solidaridad
  • Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un deposito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,346 y hasta 3,519 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito

