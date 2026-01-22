Huixquilucan será sede del Foro Ambiental 2026 “Acción por el Ambiente”

Foro Ambiental 2026

Con el objetivo de fortalecer la conciencia ambiental y promover acciones concretas en favor del desarrollo sostenible, el Gobierno de Huixquilucan, en coordinación con el Gobierno del Estado de México, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la Universidad Anáhuac México, llevará a cabo el Foro Ambiental 2026: Acción por el Ambiente, Educación y Sostenibilidad

Este importante encuentro se realizará el lunes 26 de enero, en un horario de 10:00 a 15:00 horas, en las instalaciones de la Universidad Anáhuac México, Campus Norte, con acceso por las entradas B o G. El foro está dirigido a estudiantes, académicos, especialistas, servidores públicos y ciudadanía interesada en los retos ambientales y las estrategias para la protección del entorno natural.

El Foro Ambiental 2026 se consolida como un espacio de diálogo, reflexión y aprendizaje, enfocado en la educación ambiental como eje fundamental para la sostenibilidad, así como en la promoción de políticas públicas y acciones sociales que contribuyan al cuidado del medio ambiente. A través de ponencias, conferencias y actividades académicas, se busca fomentar una cultura de responsabilidad ambiental y participación ciudadana.

Uno de los momentos centrales del evento será la conferencia magistral “¿Cómo está nuestro planeta? Conocer para actuar”, que será impartida por el Dr. José Sarukhán, Investigador Emérito del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y una de las figuras más reconocidas a nivel nacional e internacional en materia de biodiversidad y conservación ambiental. Durante su participación, el especialista abordará el estado actual del planeta y la urgencia de transformar el conocimiento científico en acciones concretas.

Las autoridades organizadoras destacaron que este foro representa una oportunidad para sensibilizar a la población sobre los desafíos ambientales, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el uso responsable de los recursos naturales, así como para impulsar la colaboración entre instituciones académicas, gobiernos y sociedad civil.

Asimismo, se subrayó que el municipio de Huixquilucan mantiene un compromiso permanente con el desarrollo sustentable, alineado con la agenda ambiental estatal y nacional, mediante la promoción de espacios de análisis que permitan generar propuestas y soluciones innovadoras frente a los retos ambientales actuales.

La participación en el Foro Ambiental 2026 es gratuita y requiere registro previo, el cual podrá realizarse a través del código QR disponible en la convocatoria oficial. Las autoridades invitaron a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general a sumarse a este evento, que busca fortalecer la educación ambiental y fomentar una visión colectiva orientada al cuidado del planeta.

Con este tipo de iniciativas, Huixquilucan refrenda su compromiso con la acción por el ambiente, impulsando la educación, la sostenibilidad y la participación social como pilares para construir un futuro más responsable y equilibrado con el entorno natural.