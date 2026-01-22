Metro pone en operación 20 nuevas escaleras electromecánicas en seis estaciones

Metro sustituye escaleras obsoletas en estaciones de alta afluencia

El Sistema de Transporte Colectivo Metro puso en operación 20 escaleras electromecánicas completamente nuevas en seis estaciones de las líneas 7, 8 y 9, como parte del programa de sustitución de equipos obsoletos y mejora de la accesibilidad en la red. La intervención beneficia a cerca de 3.9 millones de usuarios al mes, de acuerdo con cifras del propio organismo.

La entrega se realizó en la estación Camarones, de la Línea 7, considerada la más profunda de toda la red, con más de 40 metros desde el acceso hasta los andenes. Ahí se instalaron ocho nuevas escaleras, lo que permitirá atender de manera más eficiente el flujo diario de pasajeros y reducir fallas recurrentes asociadas al desgaste de los equipos anteriores.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada mencionó que el funcionamiento de las escaleras es uno de los factores que más inciden en la percepción del servicio, particularmente en estaciones de alta afluencia o con largos tramos verticales.

En ese sentido, se informó que las nuevas escaleras fueron diseñadas específicamente para cada estación y cuentan con sistemas de seguridad y frenado gradual.

Estaciones intervenidas y alcance del programa

Además de Camarones, los nuevos equipos fueron instalados en Tacuba y Bellas Artes, así como en Pantitlán, Centro Médico y Patriotismo. En algunas de estas estaciones, parte de las escaleras ya se encuentran en operación y otras concluyen su fase final de pruebas, previo a su uso permanente.

Las autoridades del Metro detallaron que la sustitución de una escalera no es un proceso inmediato, ya que cada equipo pesa alrededor de 17 toneladas y debe desmontarse por completo, retirarse por las vías del tren en horarios nocturnos y fabricarse a la medida, en muchos casos en el extranjero. Posteriormente, se realizan pruebas de funcionamiento durante al menos 72 horas antes de su apertura al público.

El costo promedio de cada escalera es de aproximadamente nueve millones de pesos. Como parte del mismo esquema, el Metro cuenta con un contrato multianual para el mantenimiento de estos equipos, con el objetivo de reducir tiempos de atención ante fallas y establecer sanciones en caso de incumplimientos por parte de las empresas responsables.

Accesibilidad y mantenimiento

De acuerdo con las autoridades capitalinas, el programa contempla la sustitución de 120 escaleras durante la actual administración, a razón de 20 equipos por año. A la par, se mantiene un esquema de mantenimiento para el resto de las escaleras en operación, que actualmente registran un nivel de funcionamiento cercano al 96 por ciento en toda la red.

Se destacó que el proyecto busca fortalecer la accesibilidad del Metro, en especial para personas con discapacidad, adultos mayores y usuarios con movilidad reducida, en conjunto con la instalación y rehabilitación de elevadores en distintas estaciones.

Como parte de las acciones de supervisión, el Metro opera un sistema de monitoreo remoto que permite revisar en tiempo real el estado de las escaleras electromecánicas. Actualmente, más de la mitad de estos equipos ya están conectados a este sistema, con la meta de alcanzar la cobertura total en los próximos años.

Inversión y continuidad en la modernización

Las autoridades recordaron que el presupuesto del Metro fue incrementado en 20 por ciento y que, además de la renovación de escaleras, se contemplan trabajos mayores en distintas líneas. Entre ellos se encuentran la conclusión de obras en la Línea 1 hasta Observatorio, el inicio de la renovación de la Línea 3 y trabajos de mantenimiento mayor en la Línea A, así como adecuaciones en estaciones de la Línea 2.

En el caso de Camarones, se informó que en 2027 se completará la sustitución de las ocho escaleras restantes, con lo que se renovará por completo el sistema de movilidad vertical de la estación.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a los usuarios a dar un uso adecuado a las escaleras, ya que prácticas como correr, subir objetos voluminosos o cargar peso excesivo contribuyen al desgaste prematuro de los equipos.