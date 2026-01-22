Refuerzan acciones para mejorar la movilidad y recuperar espacios públicos en Tlalnepantla

Recuperación de espacios públicos en Tlalnepantla

Con el propósito de mejorar la movilidad urbana, fortalecer el orden vial y recuperar espacios públicos para el uso seguro de la ciudadanía, el Gobierno de Tlalnepantla llevó a cabo un operativo integral en distintas zonas del municipio, como parte de las acciones permanentes para construir una ciudad más ordenada y funcional.

Bajo la premisa de que el espacio público es un bien común, durante el operativo se retiraron obstáculos fijos que obstruían el libre tránsito peatonal y vehicular, los cuales representaban un riesgo para la seguridad de las y los habitantes, además de generar congestionamientos y afectar la movilidad diaria. Estas acciones se realizaron de manera coordinada entre áreas municipales encargadas del ordenamiento urbano y la movilidad.

Además del retiro de estructuras y objetos colocados de manera irregular, el personal municipal invitó a las y los conductores a respetar el reglamento de tránsito, haciendo énfasis en la importancia de cumplir con las normas viales para prevenir accidentes y garantizar una convivencia armónica en las calles. Las autoridades destacaron que el respeto a la ley es fundamental para mejorar la circulación y proteger tanto a peatones como a automovilistas.

El Gobierno municipal subrayó que este tipo de operativos no tienen un carácter recaudatorio, sino preventivo y correctivo, enfocado en generar conciencia ciudadana sobre el uso adecuado de la vía pública. Asimismo, se busca evitar prácticas que afecten la movilidad, como la apropiación indebida de banquetas, calles y espacios destinados al tránsito seguro.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral que se implementa en Nuestra Ciudad, orientada a transformar el entorno urbano mediante el ordenamiento del espacio público, la promoción de la cultura vial y el fortalecimiento de la seguridad. El objetivo es construir un Tlalnepantla más accesible, donde las calles puedan ser utilizadas de manera equitativa por peatones, ciclistas y automovilistas.

Autoridades municipales señalaron que la recuperación de espacios públicos contribuye no solo a mejorar la movilidad, sino también a elevar la calidad de vida de la población, ya que calles despejadas y ordenadas facilitan el desplazamiento, reducen tiempos de traslado y fortalecen la percepción de seguridad.

Finalmente, el Gobierno de Tlalnepantla reiteró el llamado a la ciudadanía a sumarse a estas acciones, respetar el reglamento de tránsito y colaborar en el cuidado del espacio público. La participación social, señalaron, es clave para consolidar un municipio más ordenado, seguro e incluyente, con espacios públicos pensados para el bienestar de todas y todos.

Con estas medidas, Tlalnepantla avanza hacia un modelo de ciudad que prioriza la movilidad segura, el respeto a la legalidad y la recuperación del espacio público como un derecho colectivo.