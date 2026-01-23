Tlalnepantla invitan a participar en Jornada de Esterilización de perros y gatos

Invitan a participar en la Jornada de Esterilización de perros y gatos en TlalnepantlaInvitan a participar en la Jornada de Esterilización de perros y gatos en Tlalnepantla

Con el objetivo de fomentar la tenencia responsable de mascotas y contribuir al bienestar animal, el Gobierno de Tlalnepantla invita a la ciudadanía a participar en la Jornada de Esterilización de perros y gatos, que se llevará a cabo el viernes 24 de enero, a partir de las 8:30 horas, en el Jardín de la Diana, ubicado en Avenida Aldama, entre calle Revolución y Porfirio Díaz, en Tlalnepantla Centro.

Bajo el lema “Cuidar a tu mascota es un acto de amor”, esta jornada forma parte de las acciones impulsadas por la administración municipal 2025-2027 para promover una cultura de respeto, cuidado y responsabilidad hacia los animales de compañía. Autoridades locales señalaron que la esterilización es una de las medidas más efectivas para prevenir la sobrepoblación de perros y gatos, reducir el abandono y mejorar la calidad de vida de las mascotas.

La campaña está dirigida a dueños responsables que deseen contribuir al control ético de la población animal, así como a la prevención de enfermedades. De acuerdo con especialistas veterinarios, la esterilización ayuda a disminuir conductas agresivas, reduce el riesgo de ciertos padecimientos y evita camadas no planeadas que muchas veces terminan en situación de calle.

Requisitos para la Jornada de Esterilización de perros y gatos

Para participar en esta jornada, las autoridades municipales informaron que es indispensable cumplir con una serie de requisitos, ya que estos garantizan la seguridad y salud de las mascotas durante el procedimiento quirúrgico. Entre ellos, se solicita que los animales tengan un ayuno de agua y comida de al menos 12 horas antes de la cirugía.

Asimismo, las mascotas deberán tener un mínimo de 4 meses y ser menores de 8 años de edad, no encontrarse en celo, no estar gestantes ni lactando, no haber tenido cirugías previas y encontrarse limpias y en buenas condiciones de salud. Estos criterios son indispensables para reducir riesgos durante la intervención.

En el caso de los perros, se pide que sean llevados con correa y, de ser necesario, con bozal, especialmente si presentan comportamiento nervioso o agresivo. Los gatos deberán ser transportados en transportadora o caja segura, con el fin de evitar escapes o situaciones de estrés.

Además, se solicita a los dueños llevar una cobija o manta, la cual será utilizada para proteger a la mascota después de la cirugía, ya que tras el procedimiento es importante mantenerla abrigada mientras se recupera de la anestesia.

Las autoridades aclararon que no se realizará la esterilización en razas braquicéfalas o sus cruzas, como bulldog francés, bulldog inglés o pug, debido a las complicaciones respiratorias que estos animales pueden presentar durante procedimientos quirúrgicos.

Finalmente, los interesados deberán presentar identificación oficial (INE) y contar con disponibilidad de tiempo, ya que el proceso de valoración, cirugía y recuperación requiere permanecer en el lugar durante varias horas.

Para mayor información, la ciudadanía puede comunicarse al 55 9263 6746. El Gobierno de Tlalnepantla reiteró su llamado a la población a sumarse a esta jornada, recordando que querer a las mascotas es cuidarlas con responsabilidad, y que acciones como la esterilización contribuyen a una ciudad más ordenada, solidaria y consciente del bienestar animal.