La Brigada de Vigilancia Animal resguarda a casi la mitad de los perros rescatados en Cuajimalpa

Perros rescatados en Cuajimalpa permanecen bajo resguardo en la Brigada de Vigilancia Animal, donde reciben atención veterinaria permanente (Galo Cañas Rodríguez)

La Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana alberga actualmente a 371 de los 858 perros rescatados a principios de enero en un predio de la alcaldía Cuajimalpa, donde fueron encontrados en condiciones de hacinamiento y deterioro físico.

De acuerdo con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, 171 de los animales se mantienen en estado delicado de salud y requieren atención médica especializada y seguimiento constante.

Durante un recorrido por las instalaciones, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que el traslado de los animales respondió a una medida precautoria dictada por un juez para salvaguardar su vida e integridad, luego de que se determinara que el sitio donde se encontraban no cumplía con condiciones mínimas de bienestar animal.

Indicó que la Brigada fue acondicionada para recibir hasta 900 perros adicionales y que actualmente opera bajo los parámetros establecidos en la Ley de Bienestar Animal.

La secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, informó que los perros rescatados se encuentran distribuidos de manera temporal en tres sedes: 304 en el Refugio Ajusco, 183 en un espacio habilitado en la Utopía Gustavo A. Madero y 371 en la Brigada de Vigilancia Animal.

En todos los casos, dijo, se brinda atención veterinaria las 24 horas del día, con un equipo de 60 médicos veterinarios y más de 110 personas dedicadas a labores de limpieza y cuidado.

Población mayoritariamente adulta y con padecimientos crónicos

De acuerdo con el censo clínico realizado por las autoridades, la población rescatada está compuesta principalmente por perros adultos y de edad avanzada.

Del total, sólo cuatro son cachorros, mientras que 595 son adultos y 259 se consideran geriátricos. La mayoría es de talla mediana y grande, lo que, según los especialistas, incrementa la complejidad de su atención médica y nutricional.

El diagnóstico general revela un alto nivel de afectaciones asociadas al abandono prolongado. Alrededor del 75 por ciento presenta enfermedades bucodentales; 62 por ciento muestra problemas nutricionales; 30 por ciento padece afecciones dermatológicas, y 15 por ciento tiene daños articulares.

Además, se han detectado patologías cardíacas en 10 por ciento de los casos y tumoraciones en 4 por ciento de los animales evaluados.

Actualmente, 262 perros se encuentran bajo tratamiento médico, 30 han sido trasladados al Hospital Veterinario de la Ciudad de México para recibir atención especializada y nueve han sido dados de alta.

Las autoridades confirmaron seis fallecimientos desde el rescate, atribuibles a complicaciones derivadas de la edad, la desnutrición y enfermedades crónico-degenerativas no atendidas previamente.

En materia preventiva, se reporta un avance del 42 por ciento en desparasitación interna y externa, más de 60 por ciento en vacunación antirrábica y jornadas de esterilización en curso, particularmente en la sede de Gustavo A. Madero.

Condiciones de resguardo y evaluación conductual

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, explicó que la Brigada cuenta con 90 módulos habilitados, cada uno de más de 18 metros cuadrados, con capacidad para albergar hasta 10 perros, aunque actualmente se mantiene una ocupación menor para garantizar mejores condiciones de espacio.

A ello se suma la infraestructura permanente de la Brigada, que tiene capacidad instalada para 450 animales.

Cada perro cuenta con una ficha individual que incluye evaluación médica y conductual. En este rubro, 53 animales fueron clasificados con semáforo verde, es decir, con conductas favorables para la interacción con humanos; alrededor de 40 por ciento se ubica en semáforo amarillo y 7 por ciento en rojo.

Hasta el momento, no se han registrado incidentes con el personal encargado de su manejo.Las autoridades subrayaron que los animales reciben alimentación balanceada dos veces al día, acceso constante a agua potable y espacios de recreación controlada, además de atención para su adaptación al contacto humano, en particular aquellos que llegaron con conductas de temor o aislamiento.

Hacia la adopción, con cautela

El gobierno capitalino informó que asociaciones animalistas han sido invitadas a recorrer las instalaciones para constatar las condiciones de resguardo y que, una vez que los perros superen la etapa de adaptación médica y conductual, se avanzará hacia esquemas de adopción responsable.

Este proceso, aclararon, dependerá tanto del estado de salud de los animales como de la resolución de los procedimientos legales en curso.

Las autoridades señalaron que la adopción se realizará mediante distintos mecanismos, incluidos eventos públicos y colaboración con organizaciones civiles, pero insistieron en que, por ahora, la prioridad es la recuperación física y emocional de los perros rescatados.