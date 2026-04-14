Exigen diputados atención integral a la red hidráulica de la CDMX tras mega fuga en ÁO

Mega fuga en Álvaro Obregón deja al menos 20 predios afectados.

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan de manera integral la red hidráulica de la capital debido a es antigua y presenta deficiencias estructurales.

A nombre de la bancada, la la diputada Claudia Montes de Oca señaló que la mega fuga en la alcaldía Álvaro Obregón —que se desbordó como cascada a gran velocidad por las calles de la colonia Torres de Potrero— es claro ejemplo de las deficiencias que tiene la red.

Por lo que aseguró que es imperativo que las autoridades presenten un plan de mantenimiento preventivo, “para evitar que la negligencia en la infraestructura ponga en riesgo la vida y el patrimonio de las y los ciudadanos”, afirmó la legisladora.

Además, llamó a evitar mayores afectaciones y optimizar el apoyo a las y los vecinos afectados que tuvieron que romper paredes para evitar que la presión del agua derrumbara sus hogares; también hubo quienes perdieron bienes materiales porque sus casas se inundaron y algunos vieron sus vehículos arrastrados por la corriente.

La legisladora señaló que, como representantes ciudadanos, no se puede ser omisos ante la desesperación de las familias, por lo que expresó su más profunda solidaridad y respaldo a las y los vecinos. Hasta el momento se reportan al menos 20 predios afectadoss.

Señaló que que, a pesar de que los vecinos presentaron reportes y denuncias desde las 03:00 de la mañana, la atención por parte de las autoridades capitalinas se vio gravemente retrasada.

“Este retraso fue consecuencia directa de la falta de mantenimiento en las válvulas de control, lo que impidió una reacción inmediata para mitigar el flujo del agua”, lamentó.

Finalmente, reafirmó el compromiso de la bancada de utilizar sus facultades de gestión social y control legislativo para asegurar que ningún vecino se quede sin el apoyo necesario. “Debemos hacer de la seguridad de las familias una prioridad para todos”, concluyó.