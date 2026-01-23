¿Sigue cerrada la Vía López Portillo? Reporte actualizado de la protesta en Tultitlán, Edomex Se registró un bloqueo en la Vía López Portillo en Tultitlán debido a manifestantes; conoce el reporte vial actual (@FernandoCruzFr7)

Se registró un bloqueo en la Vía López Portillo en Tultitlán debido a manifestantes que denuncian la detención ilegal de una persona.

Desde alrededor de las 18:00 horas de este viernes 23 de enero, la Vía José López Portillo en el municipio de Tultitlán fue bloqueada por manifestantes, quienes exigen la liberación de Ricardo “N”, quien, de acuerdo con sus familiares, fue detenido de manera ilegal.

La Vía López Portillo fue cerrada en ambos sentidos, mientras que, a su vez, también se vio afectada la Línea 2 del Mexibús, a la altura de la estación Cartagena.

¿Continúa cerrada la Vía López Portillo?

Actualmente, la Vía López Portillo ya se encuentra libre de manifestantes en ambos sentidos a la altura del municipio de Tultitlán en el Estado de México.

Por su parte, el Mexibús informó que la Línea 2 ha reanudado operaciones, aunque señala que aún se encuentra restableciendo por completo el servicio, por lo que pide a los usuarios paciencia para que funcione con regularidad.

Del mismo modo, usuarios en redes sociales reportan largas filas tanto de automóviles como de personas debido a las manifestaciones, aunque ya se encuentran libres las vialidades.

Asimismo, las alternativas viales como Av. Recursos Hidráulicos, Av. Monte Alegre y Circuito Exterior Mexiquense, continúan con carga vehicular.

¿Qué pasó en la Vía López Portillo?

Manifestantes bloquearon la Vía López Portillo durante la tarde y noche de este viernes 23 de enero, ya que exigían la liberación de Ricardo “N”, quien, de acuerdo con ellos, fue detenido de manera ilegal.

De acuerdo con los familiares de Ricardo, este fue detenido desde el pasado lunes 19 de enero cuando salió de su domicilio ubicado en la colonia Sierra de Guadalupe. Desde entonces se desconocía su paradero y si se encontraba libre o no.

Por otra parte, los familiares también señalan que la detención fue ilegal, pues según ellos las autoridades del Estado de México no les supieron indicar el motivo del arresto, ni hacia dónde se lo iban a llevar.

No obstante, la Vía López Portillo fue liberada por los familiares de Ricardo “N”, quienes la mantuvieron bloqueada desde las 18:00 horas del viernes 23 de enero.