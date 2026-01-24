Capturan a extorsionadores que amenazaron a santero en Iztapalapa

Detenidos Extorsionadores detenidos en Iztapalapa. (SSC)

Policías capitalinos detuvieron a Arturo Guillén Gutiérrez de 35 años, un sujeto que extorsionó a un hombre dedicado a la santería en Iztapalapa.

Del mismo modo fueron capturados Edwin Lozano Sánchez 19 años, Daniel Omar Saldívar Ortiz de 18 años, Alfredo Rodriguez Pérez de 25 años,Miguel Ángel Chávez Pérez de 24 años, Jovani Emmanuel Torres Romero de 17 años.

La víctima de 59 años de edad refirió que se dedica a realizar trabajos de santería, y que un grupo de sujetos le solicitaron dinero en efectivo a cambio de no atentar contra su integridad física, por lo cual entregó una parte de lo solicitado.

En la colonia Consejo Agrarista Mexicano, en la esquina de las calles Miguel Alemán y Licenciado Braulio Maldonado, varios sujetos agredían a un ciudadano, quien, al ver la presencia policial, solicitó el apoyo.

Estos sujetos fueron detenidos y les hallaron dos teléfonos celulares y dinero en efectivo que fue reconocido por el afectado como la cantidad que entregó.