Hoy No Circula sábado 24 de enero: restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Hoy No Circula CIUDAD DE MÉXICO. 19AGOSTO2025.- Tráfico de tarde en la Ciudad, en el circuito interior en la alcaldía Miguel Hidalgo. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Si tienes planes para viajar o usar tu vehículo este fin de semana, deberás estar atento o atenta a las restricciones vehiculares por el Hoy No Circula en la Ciudad de México.

Este sábado 24 de enero de 2026 aplica el programa Hoy No Circula sabatino en toda la Zona Metropolitana del Valle de México, lo cual significa que existirán restricciones vehiculares desde las 05:00 hasta las 22:00 horas para vehículos particulares según su holograma de verificación y terminación de placa.

¿Qué autos NO podrán circular este 24 de enero en la CDMX?

Estos son los vehículos que no podrán circular en la capital del país por el Hoy No Circula:

Vehículos con holograma 2: no circulan todos los sábados del mes.

Vehículos con holograma 1 cuya placa termine en número par: 0, 2, 4, 6 y 8, por corresponder al cuarto sábado del mes.

Vehículos foráneos (placas de fuera de CDMX / Edomex) también quedan restringidos.

Estas limitaciones aplican tanto en las 16 alcaldías de la Ciudad de México como en los 18 municipios conurbados del Estado de México donde opera el programa Hoy No Circula.

Estos son los municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Toluca

¿Quiénes pueden circular normalmente este sábado 24 de enero?

Los siguientes vehículos sí pueden transitar sin restricción este sábado:

• Vehículos con holograma 00 o 0.

• Vehículos con holograma 1 y placa impar (1, 3, 5, 7, 9).

• Vehículos eléctricos e híbridos.

• Motocicletas, autos de personas con discapacidad y otros exentos por ley.

Respetar el Hoy No Circula es obligatorio, en caso de no hacerlo puedes recibir sanciones, que incluyen multa de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir desde los 2 mil 346 hasta los 3 mil 519 pesos, además de un posible remolque de la unidad al corralón.