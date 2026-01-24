IECM llama a participar en asambleas para deliberar Presupuesto Participativo 2026

Presupuesto Participativo 2026

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) llamó a la ciudadanía a participar en las Asambleas Ciudadanas de Diagnóstico y Deliberación (ADyD) con el objetivo de efectuar un diagnóstico comunitario sobre las principales necesidades y problemáticas de cada comunidad, lo anterior, en el marco de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027.

Destacó que durante estas asambleas se debe asentar un Listado de Problemáticas y Prioridades, el cual servirá como referencia para la presentación de propuestas de proyectos.

Dicho listado tendrá carácter orientador sin que limite los proyectos de Presupuesto Participativo que la ciudadanía decida registrar para su Unidad Territorial.

Conforme a lo establecido en el Reglamento de Asambleas, éstas serán convocadas por la Comisión de Participación Comunitaria (COPACO) de cada UT o, en su caso, por la Coordinadora o Coordinador de Participación Comunitaria de la Demarcación Territorial correspondiente, así como por la Dirección Distrital del IECM.

Detalló que durante el desarrollo de las asambleas, el personal del IECM será responsable de informar y explicar a la ciudadanía los aspectos fundamentales del proceso de Presupuesto Participativo, entre ellos: la naturaleza del ejercicio de consulta, los montos asignados a cada Unidad Territorial y los posibles destinos del presupuesto conforme al Clasificador por Objeto del Gasto.

Así como el carácter deliberativo de la asamblea, el uso de las herramientas digitales habilitadas para la participación; los criterios de viabilidad y factibilidad que aplicarán los Órganos Dictaminadores de las Alcaldías; y las fechas, horarios y el método para determinar los proyectos ganadores en la jornada consultiva.

Las Asambleas de Diagnóstico y Deliberación iniciaron el 18 de enero y concluirán el 15 de febrero de 2026. Las convocatorias pueden consultarse en la Plataforma Digital o en https://sisecoaac2026.iecm.mx/ con fecha límite al 12 de febrero; mientras que los listados de problemáticas y prioridades se encuentran disponibles desde el pasado 19 de enero al 20 de febrero.