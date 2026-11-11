Edomex instala 143 desayunadores escolares en 51 municipios durante 2026





El Gobierno del Estado de México puso en operación 143 desayunadores escolares comunitarios en 51 municipios durante 2026, como parte de su estrategia de alimentación para estudiantes de educación básica.

El más reciente fue inaugurado en la Escuela Secundaria No. 0339 “Juan Álvarez”, ubicada en la comunidad de San Lorenzo Malacota, municipio de Morelos, donde más de 200 alumnos tendrán acceso a desayunos calientes y nutritivos.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) informó que este es el primer desayunador instalado en una secundaria de ese municipio, por lo que el modelo podría extenderse a otros planteles de la demarcación.

En la inauguración, Karina Martínez Reyes, directora de Alimentación y Nutrición Familiar del DIFEM, señaló que la administración estatal busca ampliar la cobertura de sus programas alimentarios en los 125 municipios mexiquenses, con atención prioritaria a los sectores vulnerables.

Indicó que el desayunador contará con insumos para preparar 20 menús diseñados por el DIFEM, conforme a los criterios nutricionales establecidos por el Sistema Nacional DIF.

El programa contempla la entrega de raciones preparadas en los planteles escolares, con el propósito de contribuir a la alimentación de niñas, niños y adolescentes, así como a sus condiciones de desarrollo y desempeño académico.