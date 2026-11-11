¿A qué hora lloverá hoy en CDMX? Este es el pronóstico del clima para este miércoles 11 de noviembre (Pexels)

¿Tienes planes para el día de hoy, miércoles 11 de noviembre? El clima para la Ciudad de México dará un giro brusco en el pronóstico de la capital, pues registrará fuertes lluvias dentro de un ambiente caluroso y la presencia de un cielo mayormente nublado con condiciones propicias para intensos chubascos.

¿A qué hora empezarán las lluvias en la CDMX?

Los ciudadanos deberán portar un paraguas antes de salir a la calle. Las lluvias y tormentas sobre la CDMX tendrán su comienzo entre las 16:00 horas y podrían extenderse hasta las 23:00 horas del miércoles 11 de noviembre de 2026, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Mañana fresca en zona de valle y #fría en partes altas del sur y poniente. Tarde con ambiente caluroso. Cielo mayormente nublado a nublado con condiciones para #lluvias fuertes puntuales e intervalos de #chubascos. 🌡️Temperatura máxima: 25 °C 🌡️Temperatura mínima: 14 °C Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 11, 2026

¿Cómo estará el ambiente y la lluvia en la CDMX?

Aunque habrá una mañana fresca en la zona del valle y fría en las partes altas del sur y poniente, se espera una tarde con ambiente caluroso con condiciones para presentar lluvias puntuales fuertes e intervalos de chubascos en gran parte de la capital.

Los vientos de componente norte irán de 5 a 20 kilómetros por hora.

¿En qué alcaldías habrá lluvias más fuertes?

De acuerdo con el pronóstico del clima brindado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la posibilidad de precipitaciones intensas se extenderá a lo largo de las 16 alcaldías de la CDMX, incluyendo a: