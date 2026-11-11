Relanzan “Pasaporte Cuauhtémoc” para redescubrir la historia, la cultura y los rincones de la alcaldía: ¿qué incluye?

Evento El Pasaporte Cuauhtémoc Latiendo al Mundo se lanzó en vísperas del Mundial 2026 para impulsar el turismo y la economía local. (Especial)

Desde la emblemática Plaza Río de Janeiro, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega encabezó el relanzamiento del Pasaporte Cuauhtémoc, una invitación para que vecinas, vecinos y visitantes redescubran la historia, la cultura y los rincones que hacen única a la demarcación.

El Pasaporte Cuauhtémoc: Latiendo al Mundo se lanzó en vísperas del Mundial 2026 para impulsar el turismo y la economía local. En su primera etapa se entregaron 10 mil ejemplares y, con el relanzamiento, se prevé distribuir otros 10 mil. En esta edición, las vecinas y los vecinos podrán sumar sellos al visitar sitios turísticos y participar en actividades organizadas por la alcaldía. Al reunir los seis, recibirán un reconocimiento como embajadoras o embajadores de Cuauhtémoc.

“Esto es la Cuauhtémoc; lo único que le faltaba era un buen gobierno que recuperara las calles, los parques, las plazas, que las llenara de actividades y que hiciera equipo con las vecinas y los vecinos”, expresó la alcaldesa.

¿Qué incluye el Pasaporte Cuauhtémoc?

Además del mapa de sitios emblemáticos, el pasaporte reúne seis códigos QR para consultar promociones, descuentos y experiencias en establecimientos participantes, así como la guía turística, las Joyas de la Cuauhtémoc, el Tranvía Turístico, los Puntos Violeta, las opciones de transporte y un directorio de emergencias.

Durante el evento, la alcaldesa entregó a Vielka Valenzuela el primer reconocimiento como Embajadora de Cuauhtémoc. La conductora destacó la diversidad gastronómica de la alcaldía y su importancia como destino turístico para quienes llegan de otros estados de México y del extranjero.