Delfina Gómez inaugura dos centros de salud IMSS-Bienestar en Temoaya

Inauguran dos centros de salud IMSS-Bienestar en Temoaya





La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez inauguró dos Centros de Salud IMSS-Bienestar en las comunidades de Tlaltenango Arriba y San Pedro Arriba, en el municipio de Temoaya, que en conjunto brindarán atención gratuita a cerca de 17 mil habitantes sin seguridad social.

Las unidades cuentan con ocho consultorios de medicina general y dos de odontología, estos últimos equipados con dos sillones dentales cada uno. También ofrecerán servicios de medicina preventiva, estimulación temprana, hidratación oral, curaciones y citologías.

Los nuevos centros sustituyen a las anteriores unidades médicas de Temoaya y San Pedro Arriba, primera sección, cuyos inmuebles se encontraban en desuso y fueron rehabilitados para ponerlos nuevamente en operación.

La Secretaría de Salud estatal indicó que los trabajos de recuperación y modernización estuvieron a cargo del Gobierno del Estado de México, mientras que el IMSS-Bienestar proporcionó personal, mobiliario y equipo para su funcionamiento.

La titular de la dependencia, Celina Castañeda de la Lanza, informó que la administración estatal decidió recuperar ambos espacios para evitar su deterioro y ampliar la cobertura de atención médica en la región.

En la inauguración, Delfina Gómez señaló que la puesta en marcha de las unidades forma parte de las acciones para acercar servicios de salud a la población y destacó que los beneficios del sistema público se financian con recursos provenientes de los impuestos.

La mandataria también informó que en la entidad comenzó la construcción de 905 Consultorios del Servicio Universal de Salud (SUS), que operarán bajo el esquema de “No rechazo”, con el propósito de brindar atención médica independientemente de si los pacientes cuentan con afiliación al IMSS, IMSS-Bienestar o ISSSTE.

Del mismo modo, mencionó la incorporación de 400 médicas, médicos y trabajadores de enfermería al IMSS-Bienestar, además de los trabajos de rehabilitación y modernización de hospitales y unidades médicas en el estado.

Los inmuebles de los dos centros de salud fueron construidos por el Ayuntamiento de Temoaya en 2018 y posteriormente donados al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), que realizó labores de mantenimiento antes de su incorporación al esquema de atención del IMSS-Bienestar.