Propone asociación ley para facilitar el primer empleo formal de jóvenes

La asociación La Fortaleza del Pueblo impulsa la creación de una Ley General para el Fomento del Primer Empleo y las Oportunidades Laborales de las Juventudes en México, con el objetivo de facilitar la incorporación de personas de entre 18 y 29 años al mercado laboral formal.

La propuesta, encabezada por Jesús Alcalá Aguilar, presidente de dicha organización y aspirante a Coordinador Distrital Federal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Azcapotzalco, plantea establecer mecanismos de capacitación, incentivos para empresas, reconocimiento de experiencia laboral y protección para familias en situación de vulnerabilidad.

Sus planteamientos son la creación del Sistema Nacional de Primer Empleo Juvenil, así como esquemas de contratación que garanticen acceso a seguridad social y remuneraciones dignas.

Alcalá Aguilar sostuvo que la falta de experiencia laboral representa uno de los principales obstáculos para que los jóvenes consigan su primer trabajo formal, por lo que consideró necesario generar condiciones para que puedan adquirirla.

“El primer empleo no debe ser un privilegio, debe ser una oportunidad para todas y todos. No podemos exigir experiencia a nuestros jóvenes si como sociedad no les abrimos las puertas para obtenerla”, afirmó.

Indicó que los ejes de la iniciativa serán sometidos a análisis y desarrollo jurídico, y que, en caso de llegar a la Cámara de Diputados, buscaría presentarlos para su discusión.

En el contexto de la contienda interna de Morena rumbo a 2027, el aspirante aseguró contar con más de 40 por ciento de aprobación ciudadana, de acuerdo con encuestas recientes, y mencionó como otros participantes en el proceso a Carlos López y Emmanuel Vargas.

Alcalá Aguilar es ingeniero industrial egresado del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y militante de Morena desde 2014. Actualmente se desempeña como Congresista Nacional y Consejero Estatal del partido.

Además, preside La Fortaleza del Pueblo y ocupa la secretaría de la organización Por Azcapotzalco y mi Ciudad, desde donde participa en actividades de gestión social y vinculación comunitaria en esa demarcación.