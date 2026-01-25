Abren registro de proyectos para el Presupuesto Participativo 2026 y 2027 en la CDMX

El IECM recibirá propuestas ciudadanas del 25 de enero al 24 de febrero, de forma digital y presencial

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) abrió este sábado el periodo de registro de proyectos para la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, un ejercicio mediante el cual la ciudadanía puede proponer acciones y obras para mejorar su entorno comunitario.

De acuerdo con la convocatoria emitida por el organismo electoral, el registro de proyectos estará disponible del 25 de enero al 24 de febrero de 2026 y podrá realizarse tanto en modalidad digital como de manera presencial.

En el primer caso, las propuestas deberán ingresarse a través de la Plataforma Digital de Participación Ciudadana; mientras que, para el registro presencial, las personas interesadas deberán acudir a la Dirección Distrital del IECM correspondiente a la unidad territorial en la que se pretende ejecutar el proyecto.

El trámite quedará formalizado una vez que la autoridad distrital asigne el folio correspondiente.

La consulta está dirigida a personas habitantes, vecinas y ciudadanas de la capital, quienes podrán presentar proyectos orientados al mejoramiento de espacios públicos, al fortalecimiento del desarrollo comunitario y a la reconstrucción del tejido social en sus respectivas unidades territoriales.

La convocatoria contempla también la participación de niñas, niños y adolescentes, personas ciudadanas residentes en el extranjero, así como personas en estado de postración o en prisión preventiva, conforme a los lineamientos establecidos.

El IECM recordó que el Presupuesto Participativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, debe destinarse a iniciativas que fomenten la convivencia, la acción comunitaria y la solidaridad entre vecinas y vecinos.

Asimismo, se precisa que los proyectos no pueden sustituir ni suplantar las obligaciones legales que corresponden a las alcaldías.

Para la elaboración de las propuestas, la ciudadanía puede consultar los montos asignados del Presupuesto Participativo para cada unidad territorial durante 2026, los cuales se encuentran publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Las Direcciones Distritales del IECM serán las encargadas de realizar el cotejo y la verificación de la documentación presentada entre el 25 de enero y el 25 de febrero de 2026. En caso de que se detecten inconsistencias, las personas proponentes tendrán como fecha límite el 26 de febrero para subsanarlas.

Posteriormente, cada alcaldía integrará un Órgano Dictaminador de Alcaldía, encargado de evaluar la factibilidad de los proyectos registrados. Este órgano analizará la viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera de cada propuesta, así como su impacto comunitario y público, a través de la Plataforma Digital de Participación Ciudadana.

Según el calendario oficial, el 9 de marzo el IECM publicará la lista de proyectos registrados con su respectivo folio, tanto en la plataforma digital como en los estrados de las direcciones distritales, oficinas centrales y canales institucionales de difusión. Para conocer a detalle los requisitos y etapas del proceso, la convocatoria completa puede consultarse en el sitio oficial del instituto.