Bomberos capitalinos conmemoran 170 años de servicio y estrenan día oficial en CDMX

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México conmemoró 170 años de servicio ininterrumpido con un desfile en el primer cuadro de la capital, en el que participaron integrantes de la corporación, autoridades del gobierno local, representantes de las fuerzas armadas y legisladores del Congreso capitalino. En el marco del acto se formalizó, por primera vez, el 25 de enero como el Día de la Bombera y el Bombero en la ciudad.

Durante la ceremonia, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, subrayó que la corporación es una de las instituciones más antiguas y emblemáticas de la capital y recordó que fue creada en 1856, durante el gobierno de Ignacio Comonfort, lo que convirtió a la Ciudad de México en el primer punto del país en contar con un cuerpo organizado de bomberos.

Actualmente, la corporación está integrada por alrededor de mil 800 bomberas y bomberos, quienes durante 2025 atendieron cerca de 4 mil 500 incendios y más de 19 mil servicios de emergencia en total, lo que equivale a un promedio de 180 atenciones diarias, que van desde el combate al fuego y rescates urbanos hasta la atención de fugas de gas y el auxilio de animales.

Clara Brugada señaló que el trabajo de los bomberos constituye la primera respuesta ante emergencias y destacó el riesgo permanente que enfrentan en el desempeño de sus funciones.

Añadió que, durante el último año, el gobierno capitalino destinó más de 108 millones de pesos para equipamiento de la corporación, con el compromiso de incrementar esa inversión en 2026.

Historia, emergencias y presencia internacional

El director general del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, hizo un recuento de los principales momentos históricos de la institución, desde su participación durante las Leyes de Reforma y la Revolución Mexicana, hasta su presencia en la Marcha de la Lealtad de 1913, cuando un grupo de bomberos formó parte de la escolta del presidente Francisco I. Madero.

Recordó también que en 1951, tras un incendio en el que murieron 12 elementos, la corporación recibió oficialmente el título de “Heroico”, denominación que conserva hasta la fecha. Pérez Cova destacó que, además de atender emergencias locales, el cuerpo ha participado en misiones de apoyo fuera del país, como en incendios forestales en Estados Unidos y Canadá en años recientes.

El titular de la corporación mencionó que el perfil del bombero ha evolucionado hacia una mayor especialización técnica, con el respaldo de instituciones académicas como la UNAM y la UAM, lo que ha permitido incorporar ciencia y tecnología a las labores de atención de emergencias.

También resaltó el trabajo preventivo que realizan, en particular la revisión de instalaciones domésticas de gas, con alrededor de mil 300 servicios anuales.

Mujeres, reconocimiento legal y trabajo cotidiano

También se hizo un reconocimiento a la participación de las mujeres dentro del cuerpo de bomberos. Autoridades informaron que se encuentra en formación la segunda generación de mujeres líderes de célula operativa, lo que refleja una mayor presencia femenina en puestos de mando dentro de la institución.

La diputada local Xóchitl Bravo Espinosa señaló que la instauración del Día de la Bombera y el Bombero es resultado de un trabajo legislativo impulsado desde el propio cuerpo de bomberos y destacó que la iniciativa busca visibilizar una labor que, en muchos casos, se desarrolla lejos del escrutinio público, pero que resulta fundamental para la seguridad de la ciudad.

Por su parte, la bombera Lucero Hazel Rosas Mendoza, integrante de la estación Comandante Enrique Padilla Lupercio, señaló que la conmemoración representa también un homenaje a quienes han perdido la vida en el cumplimiento de su deber y a las primeras generaciones de mujeres que abrieron camino dentro de la corporación.

El desfile concluyó con un reconocimiento a las familias de los bomberos, a quienes las autoridades identificaron como un apoyo indispensable para una institución que, desde hace 170 años, forma parte de la vida cotidiana y de la historia de la Ciudad de México.