CFE programa corte de luz en CDMX este lunes 26 de enero: descubre las calles afectadas y qué hacer para prevenirte

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que este lunes 26 de enero de 2026 realizará un corte de servicio eléctrico programado en varias calles de la Ciudad de México, específicamente en la colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez. Este apagón se debe a trabajos de mantenimiento y modernización de la infraestructura eléctrica para mejorar la calidad del suministro en la zona.

Detalles del corte programado

Dónde y cuándo será el corte de luz

El servicio se suspenderá en:

Calle Antillas entre el Eje 7 Sur Municipio Libre y la calle Víctor Hugo , en Portales Norte .

entre el y la , en . El apagón iniciará aproximadamente a las 10:00 horas y se extenderá hasta las 16:00 horas el lunes 26 de enero .

y se extenderá hasta las el . La CFE ha pedido a los vecinos tomar precauciones para minimizar molestias durante el periodo sin luz.

Qué puedes hacer para prepararte

Antes y durante el corte, se recomienda:

Cargar tus dispositivos electrónicos con anticipación (celular, tablet, laptop).

con anticipación (celular, tablet, laptop). Desconectar aparatos sensibles como computadoras, pantallas y electrodomésticos para prevenir daños por cambios de voltaje al restablecerse el servicio.

como computadoras, pantallas y electrodomésticos para prevenir daños por cambios de voltaje al restablecerse el servicio. Tener a la mano una linterna o iluminación alternativa por si necesitas moverte en la casa o el trabajo sin energía.

o iluminación alternativa por si necesitas moverte en la casa o el trabajo sin energía. Reportar fallas o reanudar servicio si después de las 16:00 horas aún no llega la luz, siguiendo los canales oficiales de CFE.

Cómo reportar si no tienes luz

Si el servicio no regresa después del horario estimado o notas problemas intermitentes, puedes:

Reportarlo directamente con la CFE a través de su servicio de atención al cliente o su aplicación móvil.

o su aplicación móvil. Tener a la mano tu número de cliente o de servicio eléctrico, tu domicilio completo y datos de contacto para agilizar el reporte y obtener atención más rápida.

Los cortes programados como este son un recordatorio de que, aunque molestos, son parte de las acciones que realiza la CFE para mejorar la red eléctrica y reducir fallas imprevistas.