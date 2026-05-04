Azucena Cisneros inaugura Centro de Desarrollo Comunitario en Ecatepec

Inauguración Centro para el Desarrollo “Tonallis”

Este fin de semana la Presidenta Municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss inauguro en la comunidad de Sagitario 8 el Centro para el Desarrollo “Tonallis” con el objetivo de acercar a la comunidad espacios para recreación cultural y deportiva.

Este centro brindará capacitación técnica para que los vecinos aprendan oficios que los ayuden a obtener mejores oportunidades laborales y fortalezcan su autonomía económica.

Esta conformado por áreas específicas para el deporte y la cultura, lo que lo convierte en un espacio ideal para evitar que los jóvenes se involucren en contextos delictivos.

La comunidad será la encargada de las gestiones de actividades lo cual hace que la dinámica este adaptada a sus necesidades, además contarán con servicios de salud preventiva y asesoría jurídica de manera gratuita.

A través de sus redes sociales la presidenta municipal compartió imágenes del evento y declaro que este nuevo recinto se trata de un “espacio que dignifica a la comunidad”.

Además las autoridades locales destacaron que la obra forma parte de un plan de recuperación territorial y que debido a los sistemas de iluminación y vigilancia en el perímetro, la colonia tendrá un incremento inmediato de seguridad.