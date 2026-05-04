Línea III del Mexicable en Naucalpan integrará videovigilancia y conexión al C5

El Gobierno del Estado de México informó que la Línea III del Mexicable en Naucalpan contará con cámaras de videovigilancia, iluminación en las cabinas y conexión al C5, como parte de un sistema de transporte diseñado para reforzar la seguridad de los usuarios.

Silvia Ortega, enlace de seguimiento de proyectos del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM), indicó que las cabinas estarán equipadas con cámaras en su interior y con condiciones de iluminación que buscarán mejorar la seguridad y la comodidad de los pasajeros.

La nueva línea, cuya entrada en operación está prevista para inicios del próximo año, beneficiará a habitantes de varias colonias de Naucalpan, entre ellas Lázaro Cárdenas, El Molinito, San Antonio Zomeyucan, San José de los Leones, Mártires de Río Blanco, Benito Juárez, Lomas del Cadete, Valle Dorado e Izcalli Chamapa.

El proyecto contempla un recorrido de 9.5 kilómetros y 10 estaciones, además de conexión con el Metro en la estación Cuatro Caminos. Según la información difundida, el trayecto podrá realizarse en menos de 30 minutos.

La obra forma parte de las acciones de infraestructura que el gobierno estatal presenta dentro de su programa de trabajo para 2026.