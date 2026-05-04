Isaac Montoya entrega Huella de la transformación 71 en Santa Lilia, Naucalpan

Huella de la transformación 71 en Santa Lilia

Como parte del programa municipal que busca intervenir colonias históricamente olvidadas para mejorar la calidad de vida, el presidente Municipal de Naucalpan, Isaac Montoya entregó la Huella de la Transformación número 71 en la colonia Santa Lilia.

Este programa es una muestra de los trabajos que el gobierno municipal realiza para llevar mejores condiciones de vida a sus comunidades.

Los trabajos que se realizaron incluyen la instalación de 37 luminarias, bacheo con 39 toneladas de mezcla asfáltica, poda de árboles, trabajos de balizamiento y una limpieza integral con la que se retiraron más de 8 toneladas de residuos.

“Acciones concretas que hoy hacen la diferencia en la seguridad, la movilidad y el entorno de la comunidad” expresó el Presidente Municipal.

Resalto que se continuara trabajando de la mano de autoridades locales para que este proyecto brinde más beneficios en más comunidades.

“Esta colonia la hemos caminado durante años, y hoy me llena de orgullo ver cómo, junto al pueblo, estamos logrando transformaciones importantes. Porque este gobierno tiene claro de dónde viene y a quién le debe servir: a quienes durante mucho tiempo fueron olvidados” resaltó.