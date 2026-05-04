Logra FGJCDMX primer acuerdo reparatorio a distancia

Acuerdo Imagen ilustrativa. (Pexels)

El pasado 24 de abril de 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México logró, por primera vez, la realización de un acuerdo reparatorio en modalidad a distancia.

Este ejercicio, sin precedentes en la Fiscalía, se realizó por el delito de administración fraudulenta, entre una persona moral y un ciudadano.

Debido a que la persona imputada radica en Cancún, Quintana Roo, la sesión se desarrolló mediante videollamada, de manera exitosa, sin contratiempos y en estricto apego a lo establecido en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Ambas partes manifestaron su conformidad con el procedimiento.

Como resultado, se estableció un acuerdo reparatorio consistente en el pago de 10 mil pesos por concepto de reparación del daño a favor de la parte afectada, con fecha límite de cumplimiento al 31 de agosto de 2026.

La FGJCDMX inició la capacitación de 160 personas facilitadoras en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), con el objetivo de fortalecer sus capacidades para la atención de conflictos en materia penal por vías que ponen al centro a las víctimas y procuran soluciones a través de la mediación, conciliación y justicia restaurativa.

A través del Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores (IFPES), el programa se desarrolla en 11 sesiones, del 24 de abril al cinco de septiembre de 2026. Está dirigido a personal de las Coordinaciones Generales de Investigación Territorial y de Atención a Víctimas, así como de la Dirección General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.

La capacitación contempla el desarrollo de habilidades en comunicación, negociación y manejo de conflictos, así como la conducción de procesos de mediación y conciliación, la elaboración de acuerdos reparatorios y la aplicación de enfoques restaurativos con perspectiva de género y derechos humanos.

Durante la inauguración, el coordinador general del IFPES, Jorge Adrián Gómez Carreño, destacó que esta actividad forma parte de las acciones para fortalecer la capacitación del personal sustantivo de la Fiscalía.

“La procuración de justicia exige perfiles mejor preparados, con herramientas técnicas, jurídicas y humanas que permitan atender los conflictos penales con mayor sensibilidad y eficacia”, expresó Gómez Carreño.

La titular del Órgano de Política Criminal, Gabriela Ortiz Quintero, subrayó que el programa se alinea con la estrategia institucional para fortalecer los mecanismos alternativos. Destacó que entre 2024 y 2025 la Fiscalía CDMX logró un incremento de 185 por ciento en la celebración de acuerdos reparatorios, lo que ha permitido a las partes resolver conflictos de manera voluntaria sin necesidad de un juicio.

“Los mecanismos alternativos permiten transformar la forma en que entendemos la justicia: pasar de un modelo centrado en la sanción a uno que prioriza la reparación del daño, la responsabilidad y la reconstrucción de las relaciones”, sostuvo.

En su intervención, la titular de la Dirección General de MASC, Claudia Marcela Priego Custodio, señaló que estos mecanismos forman parte de la transformación del sistema de justicia. “Los mecanismos alternativos en materia penal no son únicamente herramientas operativas; constituyen una política pública orientada a gestionar el conflicto penal de manera más eficiente, humana y sostenible”, manifestó.

La capacitación del personal ministerial en MASC forma parte de las estrategias para 2026 propuestas por la fiscal general, Bertha Alcalde Luján, con la finalidad de consolidar un modelo de justicia eficiente, accesible y centrado en las personas, al permitir la resolución de conflictos, la reducción de la carga procesal y la generación de acuerdos reparatorios.

El fortalecimiento de las acciones comenzó a partir del 10 de junio de 2025 con la creación de la Dirección General de MASC en materia penal, a fin de garantizar su aplicación conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y eficacia.