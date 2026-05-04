Gobierno del EdoMéx abre segunda etapa de inscripción a programas de apoyo a trabajadores del campo

Programas de apoyo a trabajadores del campo

Con el objetivo de que disminuyan los tiempos de espera y que la atención en ventanillas mejore para la inscripción a los programas Transformando el Campo y Por el Rescate del Campo, el Gobierno del Estado de México ha dividido las convocatorias del 2026 en dos etapas. La primera se llevó a cabo en marzo y la segunda va a tener lugar los días 6, 7 y 8 de mayo.

La Secretaria del Campo, María Eugenia Rojano Valdés, explicó que para este año, han decidido abrir las ventanillas de las 11 Delegaciones Regionales en dos momentos distintos en base a las experiencias acumuladas en los años anteriores (2024 y 2025), en los que la demanda fue muy alta y las filas en las delegaciones muy largas.

El Programa Por el Rescate del Campo está dirigido a pequeños productores y unidades de producción familiar, quienes reciben paquetes de herramientas, desbrozadoras, desgranadoras de maíz y molinos de nixtamal, al igual que otros apoyos que les ayudan a fortalecer su productividad.

Mientras que Transformando el Campo busca impulsar a productores que ya estén consolidados, por medio de apoyos como tractores, ganado, remolques con los que puedan fortalecer sus unidades productivas. Asimismo, se incluyen otros activos que contribuyen a que el sector se modernice.

Rojano Valdés añadió que en el 2026, ejidos, ayuntamientos y productores van a tener la oportunidad de acceder a subsidios de hasta 300 mil pesos para la adquisición de tractores y de hasta 250 mil pesos para drones de uso agrícola.

“Son subsidios considerables que estamos aportando desde el Gobierno del Estado con el objetivo de producir más; todo está enfocado en modernizar nuestro sector y generar mejores condiciones para las y los productores”, puntualizó.

Por último, hizo un llamado a las y los interesados a que no se esperen hasta el último día para acudir a su Delegación Regional correspondiente. Quien así lo desee puede consultar las convocatorias en el siguiente enlace:

https://secampo.edomex.gob.mx/convocatorias.