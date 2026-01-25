Gobierno CDMX considera contradictorias marchas en contra de rescate de “franciscanitos”

Perros rescatados en Cuajimalpa permanecen bajo resguardo en la Brigada de Vigilancia Animal, donde reciben atención veterinaria permanente (Galo Cañas Rodríguez)

El Gobierno de la Ciudad de México calificó como contradictorias las manifestaciones públicas realizadas en su contra por integrantes y simpatizantes del Refugio Franciscano, al sostener que ha cumplido en su totalidad los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo instaladas tras el conflicto por el predio ubicado en la alcaldía Cuajimalpa y el resguardo de los animales conocidos como “franciscanitos”.

De acuerdo con el posicionamiento oficial, las autoridades capitalinas consideran que no resulta claro el objetivo ni la motivación de las protestas, luego de que —según el propio gobierno— se realizaron visitas a los espacios donde se encuentran los animales, se respetaron los procesos judiciales en curso y se ratificó el compromiso, asumido por instrucción directa de la jefa de Gobierno, de no permitir ningún desarrollo inmobiliario o construcción en el predio en disputa.

Ante este escenario, el gobierno capitalino advirtió que valorará la pertinencia de continuar con nuevas mesas de diálogo, al tiempo que reiteró que su prioridad seguirá siendo el apego a la ley, el bienestar animal y el respeto a los procesos judiciales, por encima de cualquier escenario de confrontación.

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Secgob) informó que desde el domingo 11 de enero se mantiene una atención constante y directa al caso, luego de una primera manifestación realizada en el Zócalo capitalino por integrantes del Refugio Franciscano. A partir de esa expresión pública, se instalaron de manera inmediata mesas de diálogo para atender la situación del refugio y de los animales resguardados.

Las reuniones se llevaron a cabo en la sede de la Secretaría de Gobierno y fueron encabezadas por el titular de la dependencia, César Cravioto Romero. En ellas participaron autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), la Agencia de Atención Animal (Agatan), la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), con el objetivo de construir acuerdos que fueran claros, viables y verificables.

Los compromisos establecidos en estas mesas fueron la realización de visitas programadas y de seguimiento a los espacios donde actualmente se encuentran los animales, con la finalidad de constatar directamente su estado de salud y condiciones de bienestar. Asimismo, se acordó no criminalizar a persona alguna involucrada en el caso y respetar en todo momento los procesos judiciales abiertos. También se reiteró el compromiso del gobierno capitalino de no permitir ningún tipo de desarrollo inmobiliario en el predio de Cuajimalpa.

Según la versión oficial, estos acuerdos han sido cumplidos de manera íntegra por las autoridades de la ciudad. Durante el desarrollo de las mesas, funcionarios de las distintas dependencias expusieron que varios de los animales presentaban afectaciones físicas y problemas de salud compatibles con situaciones de maltrato y falta de cuidados adecuados, por lo que requerían atención veterinaria especializada.

El gobierno señaló que estas condiciones forman parte de las investigaciones que actualmente se encuentran en curso y que están siendo analizadas por las instancias competentes. No obstante, manifestó su preocupación porque la fundación del Refugio Franciscano no reconozca estos señalamientos y, pese a los compromisos establecidos, recurra de manera reiterada a manifestaciones públicas.

Desde la óptica gubernamental, estas protestas podrían estar desviando la atención del estado de salud y las condiciones en las que se encontraban los animales antes de su traslado. En el posicionamiento se subraya que este tipo de acciones rompe con los compromisos de respeto y coordinación que, según la autoridad, fueron asumidos en las mesas de trabajo.

El Gobierno de la Ciudad de México insistió en que su actuación se ha guiado por el diálogo institucional y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados, y reiteró que cualquier decisión futura se tomará con base en criterios legales, técnicos y de protección animal, en el marco de los procesos judiciales en curso.