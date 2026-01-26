EdoMéx lanza 18 cursos en línea para servidores públicos

EdoMéx lanza modalidad de cursos en linea para capacitación profesional.

El gobierno del Estado de México a través de la Oficialía Mayor y del Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo puso a disposición 18 cursos en línea, que tienen el objetivo de impulsar el desarrollo profesional de la ciudadanía.

En 2025 esta oferta de capacitación registro la participación de más de 24 mil servidoras y servidores públicos que tuvieron la oportunidad de actualizar sus conocimientos de una manera que no se vieran afectados sus horarios o su jornada laboral.

La oferta que se dará en 2026 abarca cursos de contenidos prácticos y de aplicación inmediata como Ortografía y redacción (nivel intermedio), Lenguaje incluyente y no sexista, Habilidades para el liderazgo, así como uso de herramientas y plataformas digitales.

Las personas interesadas podrán realizar su registro directamente en la página https://ipsp.com.mx/registro/ donde una vez concluido recibirán por correo electrónico en un plazo de 48 a 72 horas, su acceso a la plataforma.

El EdoMéx continua refrendando su compromiso con el fortalecimiento institucional y la evolución continua de la atención a la ciudadanía mexiquense.