Primer simulacro sísmico 2026 en CDMX: fecha, hora y alerta sísmica

Luego de los últimos dos sismos registrados en este primer mes de enero de 2026, la Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina anunció la ejecución del primer simulacro sísmico del año, el cual ya tiene fecha y hora oficiales para sonar la alerta sísmica, una oportunidad para recordar lo que debemos tener claro para cuidar nuestra vida y la de quienes nos rodean en caso de un evento de este tipo.

¿Cuándo será el primer simulacro y a qué hora sonará la alarma?

De acuerdo con la información oficial de las autoridades capitalinas, confirmaron que este ejercicio de prevención se realizará el miércoles 18 de febrero de 2026, en punto de las 11:00 de la mañana. Ese será el momento en que la alerta sísmica, el característico sonido que muchos reconocen como la alarma de protección civil, se active a lo largo de la capital.

¿Por qué se va a realizar simulacro en CDMX?

Este simulacro, que en esta ocasión, es exclusivo para la CDMX, tiene como objetivo principal evaluar protocolos de emergencia, tiempos de reacción y coordinación entre autoridades y la ciudadanía, así como reforzar una cultura de prevención constante en una de las áreas urbanas con mayor riesgo sísmico del país.

¿Qué es un simulacro sísmico y por qué es importante?

Ciudad de México se encuentra en una zona con alta actividad sísmica y, aunque no siempre se sientan los temblores de manera intensa, la experiencia de años pasados recuerda que la preparación salva vidas. Ya en enero de 2026, por ejemplo, el sistema de alerta se activó durante movimientos telúricos registrados en Guerrero que llegaron a sentirse en la capital, sucesos que evidenciaron lo impredecible de estos fenómenos naturales.

Sismo Capitalinos salieron en pijama y con sus animales de compañía tras el sismo de 6.5 que se sintió poco antes de las ocho de la mañana. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

Cabe resaltar que los simulacros no solo son ejercicios rutinarios, son momentos para practicar de manera realista las acciones que podríamos necesitar si un temblor verdadero ocurriera. Por ello se vuelve indispensable la participación de toda la ciudadanía.

¿Cuándo habrá más simulacros?

Las autoridades han señalado que, además de este primer simulacro en febrero, a lo largo de 2026 se realizarán al menos dos ejercicios adicionales, cuyas fechas serán anunciadas oportunamente. La intención es que la preparación se mantenga activa durante todo el año, y que cada vez más personas sepan cómo responder correctamente ante una emergencia sísmica.

Finalmente, participar en estos ejercicios no debe verse como una mera formalidad, sino como un compromiso con nuestra propia seguridad y la de los demás.