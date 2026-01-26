Secretaría de Finanzas aplica descuentos al pago en línea del Predial 2026 en 111 municipios del EdoMéx

EdoMéx aplica beneficios de descuento al pago en línea de Predial 2026 para contribuyentes de 111 municipios

Como parte de un convenio, el Estado de México y la Secretaría de Finanzas otorgaron descuentos por pronto pago y estímulos por cumplimiento durante los meses de enero a marzo al pago en línea de Impuesto Predial 2026 para 111 municipios del estado.

Las personas cuyos predios pertenezcan a los municipios con este acuerdo podrán realizar su tramite de manera segura y eficaz en el Portal de Servicios al Contribuyente, donde también encontrarán la lista de municipios participantes.

Actualmente la Dirección de Vinculación con Municipios y Organismos Auxiliares envía cartas invitación para promover el cumplimiento oportuno de esta contribucion, en la cual se incluyen información del predio, como clave catastral, nombre o razón social, domicilio y una línea de captura que se puede validar en:

https://sfpya.edomexico.gob.mx/ingresos/consultas/estatusdelalineadecaptura

El pago anual anticipado en una sola exhibición otorga los siguientes descuentos: 8% en enero, 6% en febrero y 4% en marzo. Adicionalmente, quienes hayan pagado puntualmente el Predial en 2024 y 2025 podrán acceder a un descuento adicional de 8% en enero, 6% en febrero y 2% en marzo.

Los beneficios son otorgados de acuerdo a los registros históricos de pagos electrónicos o la presentación de comprobantes y en ningún caso la cantidad a pagar será menor a la cuota fija del rango 1 establecida en el artículo 109 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

¿Cómo realizar el pago?

Para obtener el Formato Universal de Pago (FUP), las y los contribuyentes deberán ingresar a:

https://sfpya.edomexico.gob.mx/predial/

Una vez en el portal, deberán capturar la clave catastral de 16 caracteres y un correo electrónico, validar el reCAPTCHA, generar el FUP, después podrán realizar el pago en cualquiera de los más de 5 mil Centros Autorizados de Pago (CAP) o en línea mediante banca electrónica.

Para orientación y atención, se encuentran disponibles los teléfonos 070, 800 696 96 96 y 800 715 43 50.