Identifican al presunto asesino de Teotihuacán; el tirador de la Pirámide de la Luna vivía en la GAM El hombre que inició un tiroteo y después se quitó la vida en la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán, sería originario de la GAM (Captura de video y CUARTOSCURO)

Tras el tiroteo en Teotihuacán de esta tarde, donde una mujer murió, se ha confirmado la identidad del sujeto que inició el ataque en la Pirámide de la Luna y posteriormente se quitó la vida.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, el hombre fue identificado como Julio César N, de 27 años, residente de la colonia La Purísima en la alcaldía Gustavo A. Madero de la CDMX. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

En los videos compartidos en redes sociales, se observa al sujeto con un cubrebocas que cubre la mitad de su rostro y sujetando un arma, mientras amedrenta a turistas con una pistola.

Según los primeros reportes, tras iniciar la balacera, el hombre se habría suicidado, dejando un saldo de una mujer canadiense fallecida y 13 heridos, quienes están siendo atendidos por instituciones de salud.

¿Qué paso en Teotihuacán?

Los hechos ocurrieron cerca del mediodía de este lunes 20 de abril, cuando, según diferentes testigos, un sujeto que se encontraba en la Pirámide de la Luna, dentro de la zona arqueológica de Teotihuacán, comenzó a disparar a turistas después de un supuesto altercado.

Tras lo ocurrido, al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Guardia Nacional, Protección Civil y la Cruz Roja Mexicana.

Asimismo, el Gabinete de Seguridad de México informó que, posterior a los hechos, se registró la muerte de una mujer de nacionalidad canadiense, además de la del sujeto que inició el tiroteo, quien se habría quitado la vida tras cometer el ataque.

En las últimas actualizaciones, la Secretaría de Gobernación informó que, de los 13 heridos que se registraron inicialmente, 8 aún permanecen hospitalizados, de los cuales 3 se encuentran en el hospital HRAE de IMSS-Bienestar de Ixtapaluca, 3 en el Hospital de Axapusco, en el Estado de México, y 2 en el hospital ABC, en la Ciudad de México.

Por otro lado, 5 personas fueron atendidas y dadas de alta en hospitales privados.

Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que la zona arqueológica de Teotihuacán permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.