Ataque armado en la Pirámide de la Luna causa pánico entre turistas. Elementos de seguridad enfrentan al agresor en Teotihuacán. (@jorgereportero1)

Alrededor de las 11:20 horas de este lunes 20 de abril, un hombre abrió fuego desde la cima de la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán, Estado de México. Tras el reporte a los servicios de seguridad de la zona arqueológica, a las 11:37 horas un convoy de seguridad llegó al lugar del siniestro y confirmó la presencia de un hombre realizando detonaciones en la edificación de 45 metros de altura.

En redes sociales ya circulan imágenes del momento en que elementos de la Guardia Nacional enfrentan a un hombre, aún sin identificar, que atacó con un arma de fuego calibre .38, quien hirió a tres personas y asesinó a una mujer de origen canadiense.

Video muestra cómo elementos de la Guardia Nacional enfrentaron al tirador de Teotihuacán

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, tras la balacera ocurrida la mañana de este lunes 20 de abril en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, se desplegó un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Guardia Nacional para atender la situación, que culminó con el suicidio del hombre tras el atentado.

En las imágenes se muestra cómo elementos de la Guardia Nacional se despliegan en el zócalo frente a la Pirámide de la Luna para intentar enfrentar a la persona que abrió fuego contra turistas de nacionalidad mexicana y extranjera.

Además, se escucha cómo ciudadanos que se encontraban en el lugar generan presión en los uniformados, expresando: “Los están haciendo quedar en ridículo, ya bájenlo”, al tiempo que una persona lanza una indicación: “Que se suba alguien por atrás”, se escucha, mientras en el ambiente suena una detonación de arma de fuego que aparentemente proviene de los elementos de la Guardia Nacional. Una persona expresa: “Rebotó ahí el pinche tiro, en el Quetzalcóatl”, mientras se observa cómo un convoy está atravesado en la plancha frente a la pirámide y elementos de la Guardia Nacional avanzan sigilosamente para enfrentar al hombre armado, quien terminó por quitarse la vida.

#Nacional 📍😱 Fuertes Imágenes de la Guardia Nacional persiguiendo al rededor de la pirámide al atacante.#Teotihuacán pic.twitter.com/Q6By1GvGvs — Jorge Barrientos (@jorgereportero1) April 21, 2026

Balacera en la Pirámide de la Luna deja como saldo a una persona asesinada y varios heridos

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad Federal, “se tiene información sobre varias personas que resultaron lesionadas, quienes reciben atención médica. En el sitio se aseguró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles”, emitió la dependencia mediante un comunicado.

Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó solidaridad con los afectados: “Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá”, expresó la mandataria respecto a la victima mortal, que, mediante documentación, fue identificada como una mujer de origen canadiense de aproximadamente 32 años.