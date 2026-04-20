Datos del tirador de Teotihuacán y la coincidencia con la masacre de Columbine Un ataque que revive una de las tragedias más oscuras de la historia de EU. (@sieteletras - Cuartoscuro)

Julio César “N”, de 27 años de edad, es la presunta identidad del hombre que abrió fuego desde la cima de la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán, Estado de México, que, de acuerdo con los primeros reportes, dejó un saldo de 13 personas heridas y una mujer de origen canadiense perdió la vida.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México ha confirmado la identidad del joven que realizó un ataque armado contra turistas este lunes 20 de abril en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán; por lo que el tirador de Teotihuacán sería procedente de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) de la Ciudad de México.

¿Cuál es la coincidencia entre el atentado de la Pirámide de la Luna y la masacre de Columbine?

Este lunes 20 de abril de 2026, un joven de 26 años, identificado como Julio César “N”, subió a la cima de la Pirámide de la Luna portando una mochila donde guardaba municiones para su arma calibre .38. En esta misma fecha, pero hace 27 años, en 1999, Eric y Dylan orquestaron la llamada masacre de Columbine; entraron armados, con chalecos tácticos y armas de alto calibre, al instituto Columbine, en Colorado, Estados Unidos.

Este hecho fue un preámbulo que dejaba a relucir la crisis de violencia y la epidemia de armas en Estados Unidos.

En México, la relación con las armas y los discursos de odio, como en otros países, está en auge. Aunque no se ha confirmado que el tirador de Teotihuacán, un joven de 27 años proveniente del norte de la Ciudad de México, se haya inspirado de manera tácita en la masacre, cuyos perpetradores, Eric Harris y Dylan Klebold, iniciaron a las 11:19 horas en su colegio y, al verse acorralados por las fuerzas de seguridad —al igual que César— se suicidaron.

De acuerdo con el periodista Antonio Nieto, Julio César Ramírez murió con un retrato de los asesinos de Columbine, el cual fue encontrado junto a sus pertenencias y su identificación en la Pirámide de la Luna. En dicho retrato se observan tres personajes que portan camisetas con mensajes presuntamente alusivos. El texto de las camisetas hace referencia a términos asociados con la masacre de Columbine, incluyendo una camiseta que dice “Natural Selection” y otra con la frase “Disconnect / Self-Destruct”.

Por su parte, Milenio afirma que Julio César “N” era seguidor de posturas ultrarradicales, particularmente de Adolf Hitler, pues apuntan a que llegó a publicar fotografías haciendo el saludo nazi, entre varias coincidencias con hechos violentos perpetrados en países como Estados Unidos, como es la masacre de Columbine, ya que su ataque coincide con la conmemoración de una masacre que dejó una marca en la historia de ese país.

¿Cómo fue la masacre de Columbine?

Everardo de Jesús Cariño Rocha realiza un análisis detallado en su tesis “La masacre de Columbine: asesinatos por naturaleza” sobre este hecho que representó un paradigma en la historia de Estados Unidos, que, sin embargo, con el tiempo, desafortunadamente se convirtió en algo habitual.

De acuerdo con la tesis para obtener el título de Psicología en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, la narración, tomada de la serie de documentales “Zero Hour”, detalla el preludio de la masacre.

“Parecía un día como cualquier otro, excepto para Eric Harris y Dylan Klebold, para quienes sería su último día de vida”, al igual que para Julio César “N”, el joven de 27 años, quien se suicidó tras asesinar con arma de fuego a una mujer y herir a decenas de personas en Teotihuacán, Estado de México.

De acuerdo con la narración del preludio de la masacre de Columbine, los perpetradores ese día se levantaron a las 5:00 a. m., pues se reunirían a las 6:00 a. m.

De acuerdo con “Zero Hour”, documental verificado por el FBI, ambos jóvenes jugaron boliche en una bolera ubicada cerca de Littleton hasta las 7:15 horas, tiempo que coincide con el itinerario escrito por Dylan.

A las 9:00 a. m. colocaron bombas en un coche cerca del instituto para iniciar una masacre donde, de acuerdo con The New York Times, la cifra asciende a más de 14 víctimas.