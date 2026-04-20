Fiscalía Edomex investiga hechos violentos en la Zona Arqueológica de Teotihuacán

. De manera preliminar se identificó a un solo agresor, Julio César Jasso Ramírez, cuya causa de muerte será determinada conforme a los protocolos periciales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FiscalíaEdomex), en coordinación con las instituciones integrantes de la Mesa de Paz del Estado de México y del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, realiza las acciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos violentos ocurridos en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, donde se registraron dos personas fallecidas y 13 lesionadas.

De manera preliminar, las investigaciones establecen que en los hechos intervino un solo agresor, identificado como Julio César Jasso Ramírez, quien contaba con identificación oficial mexicana.

La causa de muerte del presunto agresor será determinada con base en los resultados de los protocolos periciales correspondientes, los cuales permitirán precisar las circunstancias del suceso y avanzar en el proceso de esclarecimiento.