CDMX creará la Universidad de las Artes con capacidad para 4 mil estudiantes

La Ciudad de México contará con una nueva institución de educación superior dedicada exclusivamente a la formación artística, la Universidad de las Artes, proyecto público y gratuito que tendrá capacidad para albergar a 4 mil estudiantes y que se construirá en la zona de Tlaxcoaque, en el Centro Histórico.

La universidad dispondrá de 14 mil 200 metros cuadrados de instalaciones, distribuidos en cuatro niveles y un sótano, con 90 aulas, auditorios, espacios de experimentación, áreas de docencia y una terraza cultural que funcionará como mirador hacia la avenida 20 de Noviembre.La jefa de Gobierno, Clara Brugada detalll que la creación de esta universidad responde a una demanda histórica de la comunidad cultural y a la falta de espacios suficientes para la formación profesional en artes en la capital del país.

De acuerdo con los datos expuestos, la presión por ingresar a carreras artísticas es alta. En 2024, la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual de la UNAM registró mil 492 solicitudes para apenas 50 lugares, mientras que en Arte y Diseño hubo 2 mil 63 aspirantes para 78 espacios.

En el caso de las escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), aproximadamente la mitad de los solicitantes queda fuera por falta de cupo.Estas cifras, señaló el gobierno capitalino, evidencian una brecha estructural entre la demanda social y la oferta educativa en el ámbito artístico, lo que limita el acceso a la profesionalización de miles de jóvenes.

La Universidad de las Artes busca atender este déficit mediante una oferta educativa amplia, pública y sin costo para los estudiantes.

Infraestructura

La nueva universidad se edificará a un costado de la Plaza Tlaxcoaque, en un predio donde actualmente se localiza el sitio de memoria relacionado con violaciones graves a derechos humanos ocurridas entre 1957 y 1989 en los sótanos de la extinta Dirección General de Policía y Tránsito del entonces Distrito Federal.

El proyecto arquitectónico contempla la preservación del sitio de memoria y la construcción del complejo universitario sobre estructuras contiguas, en una lógica de resignificación del espacio.

El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, detalló que el edificio estará compuesto por tres bloques: un bloque central con la mayor parte de las aulas y dos laterales destinados a servicios, áreas administrativas y espacios académicos complementarios.

La planta baja será una planta libre que permitirá la conexión peatonal entre el edificio y la Plaza Tlaxcoaque. Además, la universidad se articulará con el proyecto del Parque Elevado, un corredor de espacio público aéreo de aproximadamente dos kilómetros, lo que facilitará el acceso desde otras zonas del Centro Histórico.

La superficie total de 14 mil 200 metros cuadrados se distribuirá entre sótano, planta baja, primer y segundo nivel, además de la azotea, donde se habilitarán espacios alternativos para actividades culturales y académicas. El proyecto se encuentra en etapa de desarrollo ejecutivo y, según lo informado, el arranque formal de la obra está previsto en los próximos días.

Oferta académica y modelo educativo

La Universidad de las Artes ofrecerá 19 licenciaturas y especialidades agrupadas en siete grandes campos de formación, con una duración promedio de cuatro años. Las áreas incluyen danza, teatro, música, artes visuales, artes audiovisuales, producción, memoria y conservación.

Se contemplan terminaciones en interpretación, docencia, producción musical, dirección escénica, dramaturgia, curaduría, fotografía, sonido, postproducción, gestión cultural y memoria histórica, entre otras.

Cabe destacar que no habrá examen de admisión; el ingreso se realizará mediante convocatorias públicas, con procesos de registro abiertos. La matrícula máxima estimada es de 4 mil estudiantes, lo que convertiría a la institución en uno de los principales centros de formación artística del país en términos de capacidad.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que el modelo pedagógico estará basado en un enfoque inclusivo, humanista e intercultural, con énfasis en la formación del estudiantado, el pensamiento crítico, la creación colectiva y el compromiso social.

El perfil de egreso contempla el dominio técnico de las disciplinas artísticas, y también competencias en gestión cultural, pedagogía, mediación comunitaria y desarrollo de proyectos con impacto social y territorial.

Universidad pública y derecho a la cultura

Durante la presentación, Clara Brugada subrayó que la universidad será pública y gratuita, bajo el principio de que la educación artística debe ser un derecho y no un privilegio condicionado por la capacidad económica.

La mandataria sostuvo que profesionalizar el arte es una estrategia para fortalecer la creatividad como fuerza social, cultural y económica, así como para impulsar procesos de cohesión social y transformación comunitaria en la ciudad.

En el mismo acto, se firmó el decreto de creación del organismo público descentralizado denominado Universidad de las Artes, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Cultura.

El decreto establece como objetivo central la formación de profesionistas creativos, con pensamiento crítico y capacidad de incidir positivamente en su entorno a través del arte y la cultura.