IECM modifica Convocatoria de Presupuesto Participativo por orden del TECDMX

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó modificaciones a la Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) 2026 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX).

Durante su Tercera Sesión Urgente de 2026, el órgano electoral local dio acatamiento a la resolución emitida en el expediente TECDMX-JEL-2/2026, mediante la cual el Tribunal ordenó ajustar la Convocatoria publicada el pasado 20 de enero en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

La sentencia establece que el registro de proyectos de Presupuesto Participativo por parte de personas ciudadanas y/o habitantes deberá realizarse en la Unidad Territorial en la que residan, y no en una distinta a su domicilio, como se permitía en la versión original de la Convocatoria.

De acuerdo con el TECDMX, este criterio es consistente con lo dispuesto en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, la cual señala que las propuestas deben presentarse en la unidad territorial correspondiente al lugar de residencia de la persona proponente.

El Tribunal subrayó que tanto la normativa vigente como sus propios criterios jurisdiccionales son claros en cuanto a que el vínculo territorial es un elemento central del ejercicio de participación ciudadana, particularmente en el caso del Presupuesto Participativo, cuyo objetivo es atender necesidades específicas de cada comunidad.

El IECM informó que el ajuste a la Convocatoria se realizó antes del inicio del periodo de registro de proyectos, el cual comenzó el pasado 25 de enero y se desarrolla tanto en modalidad digital como presencial, con el fin de no afectar los derechos de participación de la ciudadanía interesada en presentar propuestas.

Además de la modificación al contenido de la Convocatoria, el TECDMX determinó que el Instituto Electoral debe llevar a cabo acciones de promoción y difusión para dar a conocer el cambio. Estas acciones deberán realizarse a través de la página institucional del IECM, la plataforma de participación ciudadana, sus redes sociales y otros medios que el organismo considere pertinentes.

Asimismo, el Instituto deberá coordinar las medidas necesarias para informar sobre la modificación a las 33 Direcciones Distritales y a las personas integrantes de los Órganos Dictaminadores, a fin de garantizar la correcta aplicación del nuevo criterio durante el proceso de registro y evaluación de los proyectos.Con estas acciones, el IECM indicó buscar dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Electoral y asegurar que el desarrollo de la Elección de Copaco y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 se realice conforme al marco legal vigente.