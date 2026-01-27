Planean foro para fortalecer coordinación regional y solucionar retos de la megalópolis

Sumarán esfuerzos institucionales para organizar el foro: “Construyendo la Coordinación e Integración Metropolitana: Un hogar en común”

El diputado morenista Alberto Vanegas, presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano del Congreso de la Ciudad de México, se reunió con el secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Pablo Yanes Rizo, con el objetivo de fortalecer la coordinación regional y construir soluciones compartidas para los grandes retos de la megalópolis.

Durante el encuentro, se acordó sumar esfuerzos institucionales para organizar el foro: “Construyendo la Coordinación e Integración Metropolitana: Un hogar en común” con el fin de fortalecer un diálogo legislativo que permita articular prioridades comunes, intercambiar experiencias y sentar las bases de una agenda de coordinación permanente entre entidades de la región del Valle de México.

Vanegas explicó que el foro tiene el propósito de trazar líneas estratégicas y rutas legislativas conjuntas en seis ejes prioritarios: gobernanza metropolitana, ordenamiento territorial, seguridad y justicia, movilidad integrada, gestión integral del agua y sustentabilidad ambiental.

El legislador explicó que durante este ejercicio también se buscará sentar las bases para el futuro Parlamento Metropolitano, un mecanismo permanente de coordinación legislativa entre las entidades que integran la Zona Metropolitana del Valle de México.

“Se impulsará un diálogo temático y técnico orientado a la armonización de leyes y marcos normativos, que permitan consolidar una visión metropolitana con enfoque de cooperación, planeación”, enfatizó el diputado tlalpense.

El foro se realizará a finales de febrero en las instalaciones del Congreso local y se tiene previsto convocar a Congresos estatales, autoridades locales y federales, así como a representantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).