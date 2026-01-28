PAN acusa al Gobierno de la CDMX de usar esquema financiero no previsto para obras del Mundial 2026

Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN CDMX

Dirigentes y legisladores del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México acusaron al Gobierno capitalino de haber recurrido a un esquema de financiamiento no contemplado en la legislación local.

Según el partido local, estas acciones se realizaron para obtener recursos vinculados a la organización del Mundial de Futbol 2026, lo que, afirmaron, implicaría rebasar el techo de endeudamiento autorizado por el Congreso capitalino.

De acuerdo con la presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, el propio secretario de Finanzas del Gobierno capitalino, Juan Pablo de Botton Falcón, reconoció el uso de un mecanismo de financiamiento a través de fideicomisos privados de inversión con instituciones bancarias, lo cual permitiría acceder a recursos por un monto de hasta 4 mil millones de pesos.

Según lo expuesto por la dirigente partidista, dicho financiamiento estaría respaldado con recursos del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, integrado principalmente por la recaudación del impuesto sobre hospedaje.

En ese sentido, señaló que el gobierno local estaría comprometiendo de manera anticipada ingresos futuros provenientes de ese gravamen para cubrir obligaciones financieras relacionadas con este esquema.

El diputado federal del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández, sostuvo que este mecanismo constituye un endeudamiento indirecto que, a su juicio, evade la normatividad aplicable en materia de deuda pública. Indicó que el Congreso de la Ciudad de México autorizó un techo de endeudamiento por 3 mil 500 millones de pesos, mientras que el esquema señalado alcanzaría hasta 4 mil millones de pesos.

El legislador afirmó que, ante esta situación, el secretario de Finanzas debe explicar públicamente el funcionamiento del esquema y rendir cuentas sobre el uso de estos instrumentos financieros de carácter privado, así como su impacto en las finanzas públicas de la capital.

El diputado federal Federico Döring Casar consideró que la estrategia financiera señalada elude las disposiciones legales vigentes en el manejo de la deuda pública. Añadió que su partido solicitará información detallada sobre las obras financiadas con estos recursos, los montos ejercidos y las empresas contratistas involucradas.

Los representantes del PAN también señalaron que este esquema se habría implementado con el conocimiento de la Jefatura de Gobierno, por lo que insistieron en la necesidad de una revisión puntual por parte de las instancias correspondientes.