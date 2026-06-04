Airbnb flotante en trajinera causa indignación en Xochimilco ¿Quién es el dueño del hotel-trajinera que causó indignación en Xochimilco? (Instagram: @akalicdmx)

Los Airbnb han sido la alternativa del hospedaje en CDMX; sin embargo, el querer realizar uno en Xochimilco, específicamente en las trajineras a generado indignación en habitantes del emblemático lugar lacustre.

Alejandro Domínguez comenzó a promocionar Akali Pernocta a través de plataformas como Airbnb. ¿De qué trata este proyecto que generó críticas debido a falta de permisos y ser acusado de un presunto caso de gentrificación?

Alerta por gentrificación e impacto ambiental

El modelo de negocio ha encendido las alarmas entre los habitantes de la zona y los remeros tradicionales, quienes denuncian un acto de gentrificación que atenta contra el patrimonio milenario y agrícola de las chinampas.

Tras las críticas recibidas, el alojamiento fue dado de baja del sitio web de Airbnb y actualmente opera de forma directa a través de su sitio web.

Sin contar con permisos oficiales

A pesar de que el propietario de la embarcación, Alejandro Domínguez, sostuvo en entrevista tener la aprobación de los representantes locales, las versiones oficiales lo contradicen.

Cabe mencionar que la trajinera no está muy lejos del embarcadero de Cuemanco, por lo que el presidente, Gerudiel Aguilar, desmintió tener contacto con el dueño y recordó que los embarcaderos carecen de facultades legales para otorgar permisos de hospedaje, una atribución única de la Dirección de Turismo local.

Incluso señala este espacio de hospedaje como una amenaza hacia las trajineras tradicionales de Xochimilco.

Akali Pernocta: ¿Cómo y cuánto cuesta el hotel flotante de Xochimilco?

El espacio está acondicionado con una cama queen size, baño con regadera, cocina equipada para tres personas y paneles solares.

Las tarifas de renta oscilan entre los 3,800 y los 8,400 pesos por día, e incluyen recorridos nocturnos y visitas a ajolotarios locales.