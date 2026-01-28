Tenencia CDMX y Edomex: fecha límite para pagar con descuento (Cuartoscuro)

Por primera vez en 13 años, la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del gobierno de la Ciudad de México actualiza y eleva el límite para exentar la tenencia vehicular de 250 mil a 638 mil pesos, ampliando el beneficio a más contribuyentes.

Por su parte, el Programa de Subsidio a la Tenencia Vehicular 2026 del Estado de México también ofrece la condonación del 100% del pago de tenencia a automovilistas mexiquenses que cubran el pago de refrendo antes de las fechas límite.

Aquí te compartimos cuáles son las fechas límite de pago para ahorrar el pago de tenencia, tanto en la CDMX como en el Edomex, este 2026.





Tenencia 2026 en la CDMX: fecha límite de pago de refrendo con descuento

De acuerdo con información oficial, los capitalinos que cubran el refrendo 2026, del 1 de enero al 31 de marzo de 2026 tendrán un descuento del 100% en el pago de tenencia.

El costo del refrendo vehicular en la capital para automóviles particulares es de por $760, mientras que para motocicletas será de $595 pesos.





Requisitos para recibir el beneficio de la condonación de tenencia en CDMX

Los requisitos para ahorrar el pago de la tenencia vehicular en la Ciudad de México son obligatorios, además de respetar la fecha límite estipulada por el gobierno capitalino.

Los requisitos para pagar con descuento el abono anual correspondiente a placas y tarjeta de circulación son los siguientes:

Ser persona física o moral sin fines de lucro

Que el vehículo tenga un valor máximo de 638 mil pesos, IVA incluido

No contar con adeudos de tenencia de años anteriores

No tener muchas pendientes

Tener tarjeta de circulación con chip vigente

Pagar el refrendo 2026 antes del 31 de marzo





Tenencia 2026 Edomex: fecha límite de pago con descuento

A diferencia de la Ciudad de México, la fecha límite para realizar el pago del refrendo en el Estado de México será del 1 de enero al 6 de abril de 2026.

El costo del refrendo vehicular para este 2026, de acuerdo con el Programa de Subsidio a la Tenencia Vehicular del Estado de México, para vehículos de uso particular se ha fijado en $990 pesos.

Sin embargo, el descuento del 100% de la tenencia únicamente está dirigido a vehículos cuyas placas hayan sido expedidas de 2021 en adelante.

Mientras que esos automóviles cuyas placas fueron expedidas en 2020 recibirán únicamente un descuento del 50% del costo total de la tenencia vehicular, lo que representa aún un beneficio importante para los contribuyentes.