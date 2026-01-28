Universidad de las Artes CDMX: estas son las carreras que ofrecerá la instancia

La Ciudad de México dio un paso enorme en la educación artística al anunciar la creación de la Universidad de las Artes, un nuevo espacio público y gratuito donde los jóvenes podrán estudiar distintas disciplinas sin la barrera de un examen de admisión.

Con una inversión de 390 millones de pesos, este proyecto busca abrir puertas a miles de aspirantes que hasta ahora se enfrentaban a procesos competitivos y selectivos en otras instituciones.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, firmó el decreto para hacer realidad este ambicioso proyecto, que además reconfigura un espacio emblemático de la ciudad en un centro de creatividad y memoria histórica.

¿Qué carreras podrás estudiar sin examen en la Universidad de las Artes?

La nueva Universidad de las Artes ofrecerá 19 licenciaturas artísticas avaladas por la SEP, alineadas con siete grandes campos de formación. Entre ellas destacan:

Danza (coreografía y performance)

(coreografía y performance) Teatro (actuación, dirección y dramaturgia)

(actuación, dirección y dramaturgia) Música (interpretación, producción y docencia)

(interpretación, producción y docencia) Artes visuales (creación gráfica, pictórica y curaduría)

(creación gráfica, pictórica y curaduría) Artes audiovisuales (dirección, sonido, fotografía y posproducción)

(dirección, sonido, fotografía y posproducción) Producción cultural (festivales, eventos masivos y cinematografía)

(festivales, eventos masivos y cinematografía) Memoria y conservación (documentación histórica y preservación)

Esta variedad refleja la intención de prefesionalizar el arte como sistema completo, donde bailarines, cineastas, músicos, curadores y gestores culturales puedan formarse sin barreras tradicionales.

Un campus con historia y futuro en el corazón de la ciudad

La Universidad de las Artes se levantará en Plaza Tlaxcoaque, un sitio con historia dentro del Centro Histórico de la CDMX. Este lugar, antes asociado con violaciones graves a los derechos humanos, será resignificado como un espacio de memoria, creación y libertad.

El edificio tendrá 14,200 m², cuatro niveles escolares, un sótano y al menos 90 aulas, con zonas de práctica, ensayos, talleres y una terraza cultural que fungirá como mirador hacia el centro de la ciudad.

Además, el campus estará integrado al Parque Elevado de Calzada de Tlalpan, un proyecto urbano que conecta zonas verdes, arte público y trayectos peatonales que invitan a los estudiantes a habitar la ciudad de manera distinta.

Sin examen de admisión y con oportunidades para miles de jóvenes

Quizá uno de los aspectos más llamativos de esta nueva institución sea que no se aplicará examen de admisión.

El proceso de ingreso será mediante convocatorias públicas, con cursos propedéuticos que preparen a los aspirantes sin excluir a nadie por desempeño en una prueba estandarizada.

Este mecanismo rompe con la tradición de muchas universidades en México que limitan los espacios a estudiantes mediante filtros difíciles de sortear, especialmente en carreras de arte donde la demanda supera ampliamente la oferta disponible.

La primera etapa de la obra iniciará en marzo de 2026 y se espera que esté lista para diciembre de 2026, con clases programadas para comenzar en enero de 2027.