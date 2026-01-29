Anuncian marcha de todos los trabajadores del Metro CDMX: ¿se suspenderá el servicio del transporte? Trabajadores del Metro de la CDMX anuncian marcha al Zócalo; conoce si habrá servicio de este transporte (Rogelio Morales Ponce)

Los trabajadores del Metro de la CDMX anunciaron una marcha hacia el Zócalo para exigir respuestas a sus peticiones; conoce si habrá servicio de transporte.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) anunció una marcha con todos los trabajadores para el próximo miércoles 4 de febrero con el objetivo de exigir respuestas a sus demandas.

¿Se suspenderá el servicio en el Metro de la CDMX por la marcha de todos sus trabajadores este miércoles 4 de febrero?

A pesar de que el SNTSTC lanzó un comunicado convocando a todos los trabajadores del Metro de la Ciudad de México para la marcha que se llevará a cabo el miércoles 4 de febrero, no informaron si ese día se suspenderá el servicio de este transporte.

Hasta el momento de la publicación de la nota, el Metro CDMX no ha emitido algún comunicado al respecto, informando sobre la suspensión del servicio, por lo que se recomienda a los usuarios que se mantengan al pendiente de sus redes sociales oficiales para conocer si ese día operará con regularidad.

¿Por qué marcharán todos los trabajadores del Metro de la CDMX?

De acuerdo con el SNTSTC, el motivo de la marcha de todos sus trabajadores se debe a que no han recibido respuesta por parte del Gobierno de la Ciudad de México a sus demandas.

Entre sus peticiones, expresan la falta de presupuesto para la adquisición de materiales y refacciones que se necesitan para el mantenimiento de trenes, vías, instalaciones fijas, así como otros temas que, de acuerdo con ellos, afectan el buen funcionamiento del Metro.

El objetivo de la marcha será dar a conocer a la opinión pública la situación que enfrentan, además de exigirle a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, la atención a sus peticiones.

¿Cuál será la ruta de la marcha de todos los trabajadores del Metro?

Según lo mencionado por los trabajadores del Metro, la marcha que se llevará a cabo el miércoles 4 de febrero iniciará a las 15:30 horas, de la Estación Balderas del Metro y avanzarán hasta el Zócalo capitalino.