Este es el truco para comprar una casa en CDMX en 2026 con créditos del INVI a tasa cero

En 2026, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) mantiene activo su programa de créditos con tasa de interés cero, llamado Programa de Vivienda en Conjunto, que busca facilitar que familias y personas con ingresos bajos o en situación de vulnerabilidad accedan a su primera vivienda sin cargas financieras pesadas.
Este esquema elimina el pago de intereses que normalmente encarece cualquier crédito hipotecario y alarga en muchos casos la conclución del pago, de modo que cada peso que pagues se va directo a construir tu patrimonio.
¿Quiénes pueden aplicar para tener casa propia con estos créditos?
El INVI da preferencia a solicitantes que normalmente enfrentan barreras para acceder a vivienda formal. Esto incluye:
- Personas o familias con bajos ingresos
- Madres solteras o jefas de familia
- Adultos mayores
- Personas con discapacidad
- Pueblos indígenas
- Habitantes de zonas de alto riesgo o campamentos urbanos
Requisitos indispensables para pedir tu crédito con tasa cero
Para ser considerado en el programa y que tu solicitud tenga posibilidad de aprobación, necesitas cumplir con lo siguiente:
- Ser residente de la Ciudad de México
- Tener entre 18 y 64 años (si tienes 65+, puedes aplicar con un deudor solidario)
- No poseer otra propiedad registrada a tu nombre en la CDMX
- Contar con ingresos individuales o familiares dentro de los límites establecidos (hasta 5 veces el salario mínimo diario individual o 8 veces familiar)
Documentación para solicitar un crédito del INVI
Antes de iniciar tu trámite, prepara estos documentos:
- Acta de nacimiento
- CURP
- Identificación oficial (INE o pasaporte vigente)
- Comprobante de ingresos o carta de declaración si eres independiente
- Comprobante de domicilio reciente
- Certificado de no propiedad emitido por el Registro Público de la Propiedad
Cómo y dónde empezar tu trámite paso a paso
Agenda una cita
Ingresa al portal oficial de citas del Gobierno de la CDMX y selecciona el servicio de atención del INVI para agendar tu visita.
Estudio socioeconómico
En tu cita, recibirás una entrevista (Cédula Única) para evaluar tu situación socioeconómica.
Entrega de expediente en oficinas
Después de tu entrevista, deberás acudir con toda tu documentación al INVI en la dirección oficial (por lo general en la calle Canela 660, alcaldía Iztacalco) para presentar tu expediente completo.
Evaluación y resolución
El Comité de Financiamiento revisará tu caso y te notificará si tu crédito fue aprobado.
Tener una casa propia es más posible de lo que imaginas
Con los créditos del INVI a tasa cero para vivienda en la CDMX, 2026 puede ser el año en el que muchas personas dejen de pagar renta y construyan una base patrimonial sólida sin el peso de intereses financieros.
Aprovechar este tipo de programas es un impulso para quienes desean mejorar su calidad de vida.