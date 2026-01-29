Gobierno de Ecatepec rehabilita tanque de agua potable en Rancho Victoria 2

Como parte de las acciones para fortalecer el abasto de agua potable en el municipio, el Gobierno de Ecatepec entregó la rehabilitación del tanque de agua potable Rancho Victoria 2, una obra que beneficiará a más de 1,200 personas que durante cerca de siete años carecieron de un servicio regular.

La rehabilitación de esta infraestructura permitirá el suministro de agua por la red a más de 500 viviendas, mejorando de manera significativa la calidad de vida de las familias de la zona y atendiendo una de las demandas más urgentes de la comunidad.

El agua potable, prioridad para la administración municipal

Durante la entrega de la obra, la Presidenta Municipal destacó que el acceso al agua potable es una de las principales prioridades de su gobierno. Señaló que garantizar el suministro por la red es fundamental para mejorar las condiciones de vida de las y los ecatepenses, así como para atender una problemática histórica en diversas comunidades del municipio.

Trabajos integrales en el tanque Rancho Victoria 2

El tanque de agua potable Rancho Victoria 2, ubicado en la calle Consagrada, fue rehabilitado de manera integral. Los trabajos incluyeron el cambio de tres motores, la instalación de un nuevo tablero de arranque y encendido, la sustitución de una válvula de paso, así como la renovación de tuberías y pichanchas. Además, se realizó mantenimiento general a toda la infraestructura para garantizar su correcto funcionamiento.

Más de 70 mil litros diarios para la comunidad

Gracias a estas acciones, el tanque actualmente suministra más de 70 mil litros de agua diarios, lo que contribuye a estabilizar el servicio en esta zona del municipio. Con ello, se reduce la dependencia de pipas y se mejora la presión del agua en los hogares beneficiados.

Vecinos reconocen la obra

Habitantes de Rancho Victoria 2 expresaron su agradecimiento, ya que durante años enfrentaron dificultades para contar con agua de forma constante, lo que afectaba sus actividades diarias. Con el restablecimiento del servicio por la red, las familias ahora cuentan con una solución más segura y permanente.

Continúan las obras hidráulicas en Ecatepec

El Gobierno de Ecatepec informó que los trabajos para mejorar el abasto de agua continúan en otras comunidades. En Guadalupe Victoria, actualmente se realizan labores de perforación de dos nuevos pozos, con el objetivo de fortalecer la infraestructura hidráulica y garantizar el suministro en toda la región.

Finalmente, las autoridades municipales reiteraron su compromiso de seguir impulsando obras que atiendan las necesidades básicas de la población, en especial en materia de agua potable, como parte del proceso de transformación del municipio y del fortalecimiento de los servicios públicos.